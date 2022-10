Gaya Edgy Kerry Washington dengan Rambut Jellyfish di Premiere The School For Good and Evil

TEMPO.CO, Jakarta - Transformasi rambut Kerry Washington baru-baru ini sangat mengejutkan. Aktor tersebut berpose di karpet merah untuk pemutaran perdana "The School For Good and Evil" Netflix pada Rabu, 19 Oktober 2022, dengan gaya potongan rambut baru seperti jellyfish atau ubur-ubur dan berponi.

Kombinasi potongan mangkuk dan mullet, gaya setengah pendek, setengah panjang telah membuat gelombang beberapa bulan terakhir ini. Versi Washington dari tren itu halus, dengan bob pendek berbentuk kotak dari depan yang menyatu menjadi bagian yang lebih panjang yang mencapai lehernya di belakang, menyerupai garis besar ubur-ubur.

"Potongan khusus ini adalah untuk orang yang tidak takut terlihat dan membuat pernyataan," kata penata rambut selebriti dan colorist, Gregory Patterson. Dia menambahkan bahwa itu dapat disesuaikan agar sesuai dengan bentuk wajah apa pun, dan itulah yang dilakukan Washington untuknya mengikuti tren, yang merupakan karya penata rambut selebriti Larry Sims. Meskipun aktor tersebut telah mengenakan berbagai potongan rambut pendek, termasuk bob, di masa lalu, potongan rambut terbarunya mungkin yang paling dramatis yang pernah dilihat.

Sebelum pemutaran perdana, aktor tersebut juga membagikan video transformasi menyenangkan di Instagram yang mengungkap penampilan barunya, menciptakan kembali adegan makeover ikonik "The Princess Diaries" yang mengungkapkan "setelah" Mia Thermopolis. Bob yang keren menonjol di depan mata kucing dan bibir merahnya oleh Carola Gonzalez, serta busana Ralph Lauren hijaunya.

“Profesor of the Princesses Madam Dovey ada di rumah,” Washington, memberi judul video lucu itu, merujuk pada karakternya di film Netflix. Di karpet merah, dia memasangkan rambutnya dengan kemeja polo cropped hijau dan rok yang serasi, keduanya dari Ralph Lauren.

Teman dan penggemar tampaknya menyetujui potongan besar itu. “Oh ya!,” komentar Reese Witherspoon, sementara Ellen Pompeo menjulukinya “Luar biasa.”

Hayley Kiyoko menulis, “Tampilan ini adalah segalanya! Tidak sabar untuk menonton.”

Komentar lucu lainnya yang ditemukan di fashion 'gram @checkthetag termasuk, "Claire, ini bahasa Prancis!" — referensi untuk momen bob “Fleabag” yang tak terlupakan.

"Ini seperti Dora The Explorer Eleganza Extravaganza," kata yang lain. Yang ketiga menjuluki aktris itu "Gorgina Washington," sementara tampilannya juga mendapatkan perbandingan dengan Edna Mode dari "The Incredibles."

Film “The School For Good and Evil” berdasarkan buku dengan nama yang sama. Dalam film tiu Kerry Washington berperan sebagai kepala sekolah bagian "Good" sekolah fantastis untuk pahlawan, sedangkan Charlize Theron sebagai kepala sekolahnya yang “Evil”. Film itu juga dibintangi oleh Patti Lupone, Michelle Yeoh, Cate Blanchett dan banyak lagi.

