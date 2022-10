Reese Witherspoon Mengenang Momen Pemotretan Majalah Impian Pertama Kali

TEMPO.CO, Jakarta - Reese Witherspoon mengingat kembali momen penting dalam hidupnya di tahun 90-an. Pemenang Academy Award, itu memposting foto lama, saat ia masih muda di halaman Seventeen untuk penampilan majalah pertamanya, di mana dia diwawancarai tentang peran debutnya di The Man in the Moon (1991).

"Kembali ke pemotretan pertama saya untuk majalah Seventeen," tulisnya dalam keterangan foto scan artikel, yang menampilkan foto Reese muda berpose dengan lawan mainnya Emily Warfield di pantai, di Instagram, Minggu 16 Oktober 2022.

"Saya tidak percaya saya menemukan foto ini," tambahnya. “Saya ingat berpikir saya akan pingsan karena kegembiraan, karena yang saya inginkan hanyalah berada di majalah Seventeen.”

Kata-kata Witherspoon juga menunjukkan pesan inspirasional. "Saya tidak tahu ke mana perjalanan ini akan membawa saya," katanya. “Pengingat untuk terus maju karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya!” Baginya, tentu saja, perjalanan itu mengarah pada karier yang sangat sukses sebagai aktor dan produser.

Dia juga memberikan apresiasi untuk Warfield di keterangannya. Mereka berperan sebagai saudara perempuan di The Man in the Moon. Aktris 46 tahun itu berperan sebagai Dani Trant, seorang wanita muda tomboi, yang tumbuh di Louisiana di tahun lima puluhan.

Foto throwback itu disambut dengan pujian di bagian komentar dari beberapa teman terkenal. "Lihat WAJAH itu," tulis Gwyneth Paltrow. "Aku sangat menyukai film ini!!!" America Ferrera berkomentar. "Om! Manis!" nya The Morning Show costar Julianna Margulies menulis.

Lebih dari 30 tahun setelah debut layar lebarnya, karir Witherspoon terus mencapai hal baru. Dia dinominasikan di Emmy Awards tahun ini untuk aktris utama dalam serial drama untuk perannya dalam The Morning Show di Apple TV+. Acara tersebut, yang juga menjadi produser eksekutif Witherspoon, menayangkan musim keduanya pada akhir tahun 2021 dan sejak itu telah diperbarui untuk musim ketiga.

Dia menjadi salah satu yang menjadi sorotan di film pertamanya, seperti yang ditunjukkan oleh Seventeen. Meskipun sebagian besar teks tidak terlihat di fotonya, salah satunya tertulis: "Ketiga aktor ini benar-benar bersinar dalam film menyentuh The Man in the Moon."

Reese Witherspoon telah bekerja sejak itu dan mengukir ruang untuk dirinya sendiri di belakang kamera juga. “Saya tidak selalu merasa memiliki agensi… kemampuan untuk melakukan perubahan,” katanya 4 Oktober 2022, kepada Today, menjelaskan bagaimana dia membangun perusahaan produksinya, Hello Sunshine. “Tetapi kemudian ketika saya bertambah tua, saya mulai melihat-lihat bagian-bagian untuk wanita; mereka tidak cukup baik. Dan saya banyak membaca, jadi saya mulai memilih buku. … Saya akan membuat peluang saya sendiri.”

