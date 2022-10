Drew Barrymore Takut Operasi Plastik dan Memilih Menua secara Alami

TEMPO.CO, Jakarta - Drew Barrymore menentang ide bahwa perempuan harus tampil awet muda selalu. Dia mengungkapkan bahwa dia juga tidak ingin mengoperasi wajahnya agar selalu muda.

“Saya tidak pernah mengotak-atik wajah saya,” kata bintang Never Been Kissed, 47, muncul bersama Jamie Lee Curtis, 63, di New York Comic Con untuk segmen The Drew Barrymore Show, yang ditayangkan Jumat, 14 Oktober 2022. Curtis sendiri sejak lama bicara tentang sikapnya yang menentang anti-penuaan, meski dia sendiri mengaku menjalani operasi plastik dan suntik Botox yang menurut dia tidak berguna.

“Saya tidak ingin melawan alam. Saya membesarkan dua anak perempuan, dan kami dibesarkan di sebuah industri di mana diinginkan untuk minum dari mata air awet muda dan saya tidak pernah berlangganan. Jadi saya menghargai semua yang kamu katakan. Dan saya pikir pria hanya perlu memberi tahu wanita bahwa penuaan itu aman dan luar biasa," Barrymore menambahkan.

Pada Februari 2021, Barrymore mengakui di acara bincang-bincangnya bahwa dia khawatir dia akan berlebihan jika dia mulai menjalani operasi plastik atau prosedur lain untuk mengubah penampilannya.

"Hal yang saya pedulikan dan saya rasa masih relevan dengan hidup saya adalah wajah. Saya tahu diri saya. Saya orang yang sangat kecanduan. Saya melakukan satu suntikan, saya akan terlihat seperti Jocelyn Wildenstein pada Jumat," candanya.

Barrymore menambahkan bahwa dia tahu bahwa seiring bertambahnya usia, segalanya akan menurun dan itu hanya bagian dari kehidupan. "Saya merasa lebih manusiawi dan lebih rentan setiap tahun dalam hidup saya, tetapi saya juga tahu bagaimana menghargai setiap tahun lebih dan lebih juga," jelasnya.

Ibu dua anak ini sebelumnya juga berbicara kepada Glamour pada 2019 tentang keputusannya untuk menghindari operasi plastik. “Saya tidak pernah menggunakan heroin,” katanya, “dan saya tidak ingin menjalani operasi plastik karena saya merasa keduanya adalah lereng yang sangat licin. Saya merasa jika saya mencoba juga, saya akan segera mati. ”

Curtis yang sependapat dengan Drew Barrymore baru-baru ini membagikan pemikirannya sendiri tentang Botox. "Saya melakukan operasi plastik," kata mantan bintang Scream Queens itu. "Saya memasukkan Botox di kepala saya. Apakah Botox membuat kerutan besar hilang? Ya. Tapi kemudian kamu terlihat seperti patung plastik."

YAHOO! LIFE

