Gaya Unik Emma Corrin Pakai Gaun Kantong Ikan Mas Koki di Karpet Merah

Dengan film baru yang mereka debutkan di London selama beberapa hari terakhir, Emma Corrin mengalami minggu yang sibuk. My Policeman merupakan film terbarunya yang dibintangi bersama dengan Harry Styles and David Dawson.

TEMPO.CO , Jakarta - Emma Corrin tampil penuh fantasi di karpet merah pemutaran perdana film terbarunya, My Policeman, BFI London Film Festival ke-66 di Royal Festival Hall, Sabtu, 15 Oktober 2022. Dia keluar dengan tampilan yang aneh bagi mata mereka yang tidak biasa untuk fashion, yakni mini dress glossy one shoulder dari JW Anderson yang didesain menyerupai ikan mas koki yang diikat dalam kantong plastik.

Gaya Sarah Jessica Parker Syuting And Just Like That 2 Bawa Clutch Merpati Unik

Gaya Sarah Jessica Parker Syuting And Just Like That 2 Bawa Clutch Merpati Unik

Sarah Jessica Parker terlihat mengenakan jumpsuit dan sandal gladiator ekstrim serta membawa clutch yang terlihat seperti burung merpati sungguhan

Baca Selengkapnya