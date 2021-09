Gaya Emma Corrin dengan Topi dan Kuku Tajam di Emmy Awards 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Emma Corrin bergaya dengan busana yang unik di Emmy Awards 2021, Minggu, 19 September 2021 atau Senin pagi waktu Indonesia Barat. Corrin mengenakan gaun strapless kuning-krem Miu Miu yang dibuat khusus untuk dia, ditambah dengan aksesori yang membuat pernyataan fashion. Dia melengkapinya sarung tangan tanpa jari yang serasi, memperlihatkan kuku panjang lancip seperti cakar berwarna hitam yang kontras dengan warna bajunya.

Item yang membuat penampilannya unik adalah penutup kepala yang menyerupai topi renang menutupi kepala hingga ke bawah dagunya. Penampilannya kali ini dibantu oleh stylist Harry Lambert.

Penampilannya disempurnakan dengan riasan wajah yang minimal. Dia terlihat menggunakan blush on merah muda tipis, dirambah dengan lipstik nude.

Emma Corrin di Emmy Awards 2021 (Instagram/@emmalouisecorrin)

Warganet membandingkan penampilannya dengan "The Handmaid's Tale" dan "Where the Wild Things Are".

Mungkin saja Corrin beralih ke lini kecantikan yang dikabarkan Harry Styles untuk tampilan kukunya malam itu. Bulan lalu, dia membuat penggemar penyanyi "Golden" dengan memakai manikur oleh "Simone Cummings for Pleasing at CLM", nama perusahaan yang sama dengan yang didaftarkan Styles awal tahun ini — di majalah W.

Corrin dan Styles akan membintangi "My Policeman" bersama, mereka juga berbagi stylist Harry Lambert, yang menciptakan penampilan Corrin untuk pemotretan W dan Emmy.

Corrin yang mengumumkan identitasnya sebagai queer pertama kali menginjakkan kaki di lokasi syuting The Crown selama musim 3, bukan musim 4 ketika mereka melakukan debut sebagai Putri Diana.

"Mereka melakukan pengambilan untuk musim 3 dan mereka meminta saya untuk datang ke lokasi syuting untuk melakukan pembacaan chemistry dengan Josh [O'Connor, yang memerankan Pangeran Charles]," kata Corrin dalam wawancara.

"Saya ingat kami melakukan adegan itu beberapa kali dan kemudian Ben [Caron, sutradara] menoleh ke Suzanne [Mackie, produser] dan berkata, 'Bisakah saya melakukannya sekarang?' Dan dia seperti turun dan berkata, 'Apakah kamu akan menjadi Diana?' Rasanya seperti lamaran pernikahan."

Corrin langsung menjawab, “Ya.”

Emmy Awards ke-73, yang dipandu oleh Cedric the Entertainer, ditayangkan langsung mulai pukul 8-11 malam di CBS. Emma Corrin masuk nominasi penerima penghargaan untuk perannya sebagai Putri Diana di serial Netflix Crown.dengan lawan mainnya, Olivia Colman, Tobias Menzies, Gillian Anderson, Helena Bonham Carter, dan Emerald Fennell.

PEOPLE | PAGESIX