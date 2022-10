Permaisuri Camilla Diperkirakan Tak Memakai Mahkota Berlian Kontroversi Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Permaisuri Camilla akan mendampingi penobatan Raja Charles III pada 6 Mei 2023 mendatang. Namun berbagai spekulasi mulai beredar, termasuk mahkota yang akan dikenakan Camilla. Para ahli memperkirakan Camilla tidak akan memakai mahkota berlian 105 karat yang bernilai sekitar USD 1 milliar atau sekitar Rp 15,2 triliun. pada upacara tersebut.

Mahkota yang dimaksud adalah gaya yang dibuat untuk dikenakan oleh Ibu Suri pada penobatannya bersama suaminya Raja George VI pada tahun 1937, yang menampilkan berlian Koh-i-noor yang mempesona. Namanya berarti "gunung cahaya" dalam bahasa Persia dan batu itu pasti besar, dengan berlian 105 karat saat ini berada di atas mahkota ungu mewah Ibu Suri setelah dipasang di mahkota permaisuri sebelumnya Ratu Alexandra dan Ratu Mary.

Koh-i-noor, yang disita oleh East India Company dan diberikan kepada Ratu Victoria pada abad ke-19, telah menjadi sumber perselisihan selama bertahun-tahun antara Inggris dan India. Setelah kematian Ratu Elizabeth II pada 8 September 2022, banyak yang sekali lagi menyerukan agar batu permata itu dikembalikan ke India, dan pertanyaan tentang apakah Camilla akan memakai mahkota telah muncul.

William Dalrymple, rekan penulis "Koh-i-Noor: The History of the World's Most Infamous Diamond," mengatakan kepada Daily Mail bahwa masalah berlian telah menjadi beban kolonisasi dan seperti granat diplomatik besar-besaran.

Seorang pengguna Twitter mencatat sejarah berlian, menulis, “Itu harus kembali ke asalnya, paling tidak yang bisa dilakukan Inggris selama berabad-abad eksploitasi, penindasan [sic], rasisme, perbudakan yang ditimbulkan pada orang-orang di anak benua India.”

"Dengan banyaknya kontroversi seputar berlian, akan mengejutkan melihatnya digunakan dalam upacara penobatan," kata Maxwell Stone dari perhiasan terkemuka Inggris Steven Stone.

Hiasan kepala yang berkilauan adalah bagian dari Permata Mahkota, yang dipajang di depan umum di Menara London, dan terakhir terlihat pada pemakaman Ibu Suri 2002, duduk di atas peti matinya seperti yang dilakukan saat pemakaman Ratu Elizabeth II bulan lalu.

Menurut Stone, berlian Koh-i-noor dikatakan bernilai $ 591 juta saja atau sekitar Rp 9,1 triliun, dengan menampilkan 2.203 berlian berpotongan brilian dan 662 berlian berpotongan mawar. "Sangat sulit untuk memberi harga pada benda bersejarah seperti ini," tambahnya, memperkirakan nilai totalnya kemungkinan bernilai USD 1 miliar sangat mengejutkan.

Pakar perhiasan juga menyarankan bahwa Camilla mungkin masih mengenakan mahkota lain pada upacara tahun depan, tetapi memperbaruinya untuk menghilangkan berlian. “Koleksi Kerajaan penuh dengan permata yang luar biasa, jadi kemungkinan Raja dan Permaisuri akan menghapus berlian itu dan menggantinya dengan permata yang berbeda,” katanya.

Pilihan lain, seperti yang disarankan oleh Telegraph, termasuk George IV Coronation Diadem - yang dikenakan Ratu Elizabeth II untuk pembukaan tahunan Parlemen - atau mahkota Ratu Adelaide, yang tidak lagi dipajang di Menara London setelah dipindahkan tahun ini untuk alasan yang tidak diketahui.

PAGE SIX

Baca juga: Gaya Elegan Permaisuri Camilla Mengenakan Gaun Midi Biru Tua

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.