Mengenal Perawatan Kulit Mochi Skin Flek Level Up yang Dilakukan Sarwendah dan Feni Rose

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang memiliki masalah kulit sendiri, begitu juga dengan Sarwendah dan Feni Rose. Seperti yang dialami perempuan berusia di atas 30-an umumnya, keduanya sempat mengalami flek di wajahnya. Masalah ini membuat mereka makin menyadari pentingnya perawatan kulit, apalagi mereka selalu dituntut tampil paripurna.

Sarwendah mengatakan, paparan sinar matahari dan penggunaan makeup saat tampil di depan publik jadi biang keladi masalah di kulitnya. Untuk mengatasinya, penyanyi dan model ini melakukan perawatan Mochi Skin Flek Level Up dan Infus Level Up yang terbilang baru di Indonesia. “Flek-flek (diwajahku) makin dalam dan makin susah penyembuhannya, apalagi muka juga di-makeup-in terus,” kata dia, dalam bincang-bincang Glow Up with Level Up bersama dokter kecantikan Tan Yuanita dari klinik Dermapro, pada acara Abracadabra Caren Delano di Senayan City, Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022.

Sama dengan Sarwendah, Feni Rose juga mengungkapkan bahwa dia mengalami beberapa masalah kulit. Pembawa acara televisi ini memperlihatkan beberapa fotonya sebelum melakukan perawatan yang awalnya dikira baik-baik saja, tetapi ternyata ada flek dan kerutan samar. Dia mengklaim wajahnya kini jauh lebih baik setelah melakukan perawatan ini

Mochi Skin Flek Level Up dan Infus Level Up merupakan dua jenis perawatan yang diklaim membuat kulit menjadi sehat, segar, kencang, kenyal, muda, flawless, dan merona dengan merata dari ujung kepala hingga ujung kaki.

Menurut dokter Ellen DR, Head Dokter Kecantikan di Klinik Dermapro Jakarta, perawatan ini merupakan pengembangan dari perawatan Mochi Skin yang terdahulu. Istimewanya, versi baru ini ada penambahan bahan khusus yang disebut dengan Lux Bright Serum. “Serum itu bisa tiga kali lebih cepat dalam hal mencerahkan dibandingkan dengan serum terdahulu,” kata Ellen.

Dia menambahkan, perawatan dari Jerman dan Belanda ini dilakukan dengan dua tindakan. Pertama berupa tindakan ke wajah dan kedua tindakan infus melalui intravena yang manfaatnya bisa dirasakan di seluruh tubuh.

“Meski namanya Mochi Skin Flek Level Up, manfaat perawatan ini nggak cuma buat flek tapi juga mencerahkan wajah secara keseluruhan, kemudian memperbaiki kelembapan, memperbaiki kolagenisasi, meningkatkan elastisitas jadi kenyal, lebih plum, lebih smooth juga pastinya,” ujar Ellen.

Beda dengan Mochi Skin Flek Level Up, Infus Level Up berupa perawatan anti-aging melalui intravena untuk menangkal radikal bebas, antioksidan kuat, dan merangsang regenerasi sel. Dalam Infus Level Up terdapat Melanin Inhibiter Agent untuk menekan produksi melanin dan membuat kulit lebih cerah, terdapat pula growth factor, vitamin C, protein asam amino, dan selenium yang disebut dapat menjangkau jauh ke dalam lapisan kulit dan memperbaiknya

Menurut Ellen, perawatan ini bekerja melalui empat tahap. Pertama, repair atau memperbaiki sel yang rusak di seluruh tubuh, bukan hanya kulit. Kedua, mengatur sistem metabolisme tubuh untuk menangkal radikal bebas dan toksin.

Ketiga, strengthen atau memperkuat sistem imun tubuh, meningkatkan stamina supaya badan tidak mudah lelah dan sakit. Keempat, shielding atau melindungi tubuh dari tanda-tanda penuaan, khususnya karena sinar matahari seperti kulit kering, kerutan-kerutan halus, dan kulit kendur atau sagging.

“Karena ini intavena, jadi manfaatnya nggak cuma untuk kulit, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi karena secara kasat mata yang kelihatan kulit, jadi orang melihatnya suntik whitening padahal manfaatnya lebih dari itu,” Ellen menjelaskan.

Perawatan Kulit Mochi Skin Flek Level Up dihargai 30 juta dan Infus Level Up Rp 75 juta per satu treatment yang terdiri dari dua sesi. Namun, untuk mendapatkan hasil maksimal, perawatan tidak hanya dilakukan sekali, melainkan tiga kali dengan jeda seminggu. "Tapi pada tiap orang berbeda-beda, ada yang dua kali sudah cerah jadi perawatan bisa dilakukan dengan jeda lebih lama sesuai dengan kebutuhan," kata Ellen.





Baca juga: Tips Menggunakan Retinol agar Hasilnya Optimal tanpa Membuat Kulit Iritasi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.