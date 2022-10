Kaya Nutrisi Ini 4 Manfaat Kesehatan Air Kelapa

TEMPO.CO, Jakarta - Air kelapa murni adalah minuman yang sangat sehat. Namun menurut ahli diet Amy Richter tidak semua air kelapa yang dibeli di toko dibuat sama, jadi jika Anda tidak benar-benar meminumnya langsung dari kelapa segar, taruhan terbaik Anda adalah membaca label dengan cermat dan menghindari produk yang mengandung ditambahkan gula.

Air kelapa adalah sumber yang baik dari beberapa nutrisi — terutama kalium dan vitamin C, tetapi juga natrium, kalsium, dan magnesium dalam jumlah yang lebih kecil — dan USDA setuju. Selain itu air kelapa mengandung elektrolit mineral penting seperti kalium, natrium dan kalsium yang mengatur fungsi utama dalam tubuh kita. Apa pun yang membuat tubuh dehidrasi, seperti berkeringat banyak saat berolahraga, dapat menguras kadar elektrolit.

Richter mengatakan bahwa air kelapa adalah cara mudah untuk mengisi kembali elektrolit setelah berolahraga, yang seharusnya tidak mengejutkan, mengingat data nutrisi di atas. Karena itu, dia mencatat bahwa air kelapa mengandung lebih sedikit natrium daripada kebanyakan minuman elektrolit lainnya, jadi Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menambahkan garam ke dalamnya sebelum Anda meminumnya setelah berkeringat.

Beberapa manfaat lain air kelapa

1. Dapat membantu menurunkan gula darah

Penelitian yang dilakukan pada hewan, seperti penelitian tahun 2015 yang diterbitkan dalam Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, menunjukkan bahwa air kelapa memiliki sifat antidiabetes dan bahkan dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Namun, penelitian yang dilakukan pada subjek manusia masih terlalu terbatas dan air kelapa memang mengandung karbohidrat, sehingga penderita diabetes harus berkonsultasi dengan dokter sebelum menjadikannya minuman pilihan mereka.

2. Membantu mencegah batu ginjal

Sekali lagi, penelitian lebih lanjut diperlukan, tetapi sebuah studi tahun 2018 yang diterbitkan di BioMed Research International menemukan bahwa air kelapa lebih efektif daripada air keran dalam membuang senyawa yang berkontribusi terhadap batu ginjal. Namun penelitian lain, yang dilakukan pada tikus dengan batu ginjal, menyimpulkan bahwa air kelapa mengurangi jumlah kristal yang dibentuk oleh senyawa tersebut dan mencegah kristal yang terbentuk menempel pada ginjal dan saluran kemih. Jika Anda menderita batu ginjal, tetap terhidrasi adalah rencana perawatan terbaik, dan air kelapa dapat membantu Anda mencapainya (dan mungkin melakukan lebih banyak lagi untuk kesehatan saluran kemih Anda).

3. Memberikan hidrasi rendah kalori

Seperti yang disebutkan sebelumnya, air kelapa dapat membantu hidrasi—yaitu karena terdiri dari sekitar 95 persen air. Ini juga jauh lebih rendah kalori daripada kebanyakan jus, minuman olahraga manis dan soda. Tak perlu dikatakan, tetap cukup terhidrasi sangat penting untuk alasan yang tak terhitung jumlahnya, dan jika Anda berjuang untuk memenuhi asupan cairan harian yang direkomendasikan dengan air biasa dan makanan saja, maka air kelapa mungkin membantu Anda sampai di sana. Plus, itu juga sangat lezat.

4. Antioksidan kulit

Selain fakta bahwa hidrasi saja adalah kunci untuk menjaga kesehatan kulit, penelitian awal menunjukkan bahwa air kelapa mungkin memiliki sifat tambahan yang membantu melindungi kulit dari kerusakan. Studi tahun 2015 ini yang diterbitkan dalam International Journal of Biochemistry Research & Review menemukan bahwa air kelapa memiliki efek antioksidan yang membantu mencegah kerusakan akibat radikal bebas (yaitu jenis yang menyebabkan tanda-tanda penuaan yang terlihat). Sebuah studi tahun 2017 yang berfokus pada potensi air kelapa untuk meningkatkan kesehatan mulut menemukan bahwa bahan tersebut memiliki sifat antimikroba, yang berarti ada kemungkinan bahwa air kelapa juga dapat membantu mencegah jerawat dan meningkatkan penyembuhan ketika dioleskan. Diperlukan lebih banyak penelitian tetapi menambahkan sedikit air kelapa ke rutinitas Anda tentu tidak ada salahnya.

PUREWOW

Baca juga: Manfaat Air Kelapa untuk Kulit, Membantu Mengatasi Jerawat dan Tanda Penuaan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.