EMPO.CO, Jakarta - Jika Anda sering olahraga gym, Anda tentu sering mendengar motivasi seperti "feel the burn" atau "go hard or go home." Pemikirannya adalah jika berusaha lebih keras, akan melihat hasilnya lebih cepat. Tetapi lebih banyak tidak selalu lebih baik, terutama dalam hal olahraga. Terlibat secara konsisten dalam latihan berat hari demi hari atau menaikkan intensitas terlalu jauh dapat mendorong tubuh melampaui kapasitasnya.

Menurut ahli terapi fisik Kevin M. Cronin, olahraga berlebihan terjadi ketika kesulitan latihan melebihi apa yang dapat ditangani tubuh tanpa memicu refleks fasia pelindung tubuh sendiri. "Ini dapat menyebabkan sejumlah kondisi yang menyakitkan, dari ringan dan cepat hingga kronis dan parah," katanya.

Ketika stres fisik tidak diimbangi dengan istirahat yang tepat, cedera dan kerusakan jaringan dapat terjadi. Apakah Anda sedang mengangkat beban besar atau berlatih untuk triathlon, ada beberapa tanda yang dapat menunjukkan bahwa Anda mungkin terlalu banyak olahraga di gym, kata ahli terapi fisik Karena Wu.

4 tanda terlalu banyak olahraga di gym

1. Nyeri terbakar

Rasa sakit yang membakar (lebih tajam dari, Anda tahu, apa yang biasanya Anda rasakan saat mengangkat beban berat) bisa menjadi indikator potensi ketegangan otot, kata Dr. Kronin. Setiap jenis rasa terbakar yang menyakitkan, atau rasa sakit yang tidak hilang dengan istirahat "dapat menyebabkan tendinitis, atau lebih buruk, robekan yang sebenarnya," katanya. Dia merekomendasikan untuk segera berhenti begitu Anda mulai merasakan ketegangan apa pun: Baik pada persendian atau otot, rasa sakit yang luar biasa adalah cara tubuh Anda memberi tahu Anda bahwa aktivitas itu mungkin terlalu intens.

2. Keringat ekstrem atau pipi kemerahan

Keringat berlebihan, wajah memerah secara tidak normal, dan koordinasi yang semakin buruk adalah semua kemungkinan tanda kelelahan akibat panas. “Minum air, dan berbaring dengan kompres dingin atau kompres di dahi dan atau belakang leher,” saran Dr. Kronin.

3. Kram atau nyeri otot yang parah

Ketika ada terlalu banyak penumpukan asam laktat di otot Anda, itu dapat mengurangi kemampuan jaringan untuk berkontraksi, menyebabkan kelelahan dan perasaan berat pada anggota badan, kata Dr. Wu. Penumpukan asam laktat adalah hasil dari latihan intensitas tinggi, dan terjadi ketika tidak ada cukup oksigen di otot untuk memecah laktat. Ini adalah cara tubuh memberi tahu kita bahwa secara fisik tidak dapat terus berolahraga.

Kerja berlebihan yang parah juga dapat menyebabkan rhabdomyolysis, "di mana serat otot rusak dan memasuki aliran darah," tambahnya. "Akan ada nyeri otot terkait, kelemahan, dan warna urin coklat atau gelap." Dengan nyeri otot karena terlalu banyak bekerja, Anda mungkin merasakan sakit ketika otot-otot yang bekerja bekerja, tetapi dengan rhabdomyolysis, rasa sakit itu menyiksa bahkan selama istirahat.

4. Moodiness dan diare

Ketika ada terlalu banyak asam laktat dalam tubuh, itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme, yang dapat merusak suasana hati, nafsu makan, dan bahkan pencernaan kita, "yang menyebabkan fungsi saluran pencernaan dan pemrosesan makanan menjadi buruk," kata Dr. Wu.

