Rachel Zegler Ungkap Kanker Payudara yang Dialaminya pada Usia 19 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Rachel Zegler telah mengungkapkan tentang masalah kesehatannya. Aktris ,21 tahun itu, menggunakan Instagram Stories-nya pada hari Sabtu 24 September 2022, sebagai platform untuk berbagi foto bekas luka yang dia miliki setelah kanker payudara pada usia 19 yang menyebabkan prosedur biopsi rawat jalan.

Zegler menceritakan kisahnya. "Dua tahun lalu saya menemukan benjolan di payudara saya dan menjalani apa yang tidak diragukan lagi merupakan minggu paling menakutkan dalam hidup saya," tulisnya di atas foto, dalam unggahan kedaluwarsa yang diunggah oleh JustJared. "Tidak ada OB/GYN yang menerima pasien baru karena tumpukan pandemi, tapi saya beruntung mendapat perawatan dari dokter anak saya yang meresepkan USG, yang mengarah pada prosedur biopsi rawat jalan. Syukurlah itu jinak."

Kini, aktris West Side Story itu mengingatkan agar rutin memeriksa payudara. "Dan sekarang bekas luka berfungsi sebagai pengingat untuk memeriksa payudara saya secara teratur untuk setiap pertumbuhan yang tidak teratur - fibroadenoma di payudara kiri saya adalah kejadian umum tetapi tetap sangat menakutkan untuk ditemukan. Deteksi dini menyelamatkan nyawa!!! Periksa payudara Anda, "pungkas Zegler.

Pemenang Golden Globe telah ini menggunakan platformnya untuk berbagi pembaruan kesehatan di masa lalu, dari mental hingga fisik. Pada tahun 2018, sebelum kariernya meroket, dia men-tweet: "Halo. Nama saya Rachel. Saya menderita kecemasan dan depresi, dan kadang-kadang merasa terdepersonalisasi/terpisah dari kenyataan. Saya sedang dalam proses. Saya menemukan titik temu antara saya dan pikiran saya. Dan itu sudah cukup. Tapi tolong, tanyakan apakah saya baik-baik saja. #EndTheStigma."

Rachel Zegler akan memerankan tokoh Snow White dalam film live-action Disney. Dalam obrolan dengan Andrew Garfield untuk serial Variety's Actors on Actors awal tahun ini, dia ingat bahwa pengumuman casting live-action-nya adalah hal besar yang menjadi tren di Twitter selama berhari-hari, karena semua orang marah.

"Ah, orang-orang itu. Orang-orang yang perlu kita didik. Orang-orang yang perlu kita cintai menjadi sadar," jelas Garfield,

Namun Zegler memiliki pendapat berbeda. "Kita perlu mencintai mereka ke arah yang benar," jawab Zegler, mengacu pada mereka yang mengkritik castingnya karena rasnya. Dia menambahkan, "Pada akhirnya, saya memiliki pekerjaan yang sangat saya sukai. Saya bisa menjadi seorang putri Latina."

"Tidak pernah dalam sejuta tahun saya membayangkan bahwa ini akan menjadi kemungkinan bagi saya," kata aktris itu. "Anda biasanya tidak melihat Snow White yang keturunan Latin. Meskipun Putri Salju benar-benar menjadi masalah besar di negara-negara berbahasa Spanyol."

"Blanca Nieves adalah ikon besar apakah Anda sedang berbicara tentang kartun Disney atau hanya iterasi yang berbeda dan dongeng Grimm dan semua cerita yang menyertainya," lanjut Zegler. "Tapi Anda tidak terlalu melihat orang-orang yang mirip dengan saya atau saya memainkan peran seperti itu."

Film animasi klasik Disney tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs, menjadi inspirasi untuk penggambaran ulang live-action yang akan datang. "Sebagian besar karakter saya tidak berfungsi untuk penonton hari ini, saya hanya akan mengatakannya," kata Rachel Zegler, membandingkan versi baru ke aslinya. Remake Snow White akan disutradarai oleh Marc Webb (The Amazing Spider-Man) dan juga akan dibintangi oleh Gal Gadot sebagai Evil Queen.

PEOPLE

