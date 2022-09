Alasan Katy Perry Tak Mau Mempekerjakan Pengasuh Full Time untuk Anaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Katy Perry mencintai peran barunya menjadi seorang ibu. Pelantun "Teenage Dream" itu baru-baru ini berbicara tentang keterlibatannya dalam membesarkan putrinya, Daisy Dove Bloom, bahkan ketika harus bekerja. Meskipun bintang pop itu memiliki jadwal yang sibuk, dia tetap menjadikan sosok ibu sebagai bagian dari dirinya.

"Saya banyak bekerja, dan saya selalu bekerja banyak," kata Katy di podcast Smartless, Senin, 19 September. "Saya memiliki pengasuh yang luar biasa, tetapi saya tidak memiliki pengasuh penuh waktu karena saya merasa jika punya nanny full time maka saya tidak akan pernah tahu bagaimana merawat putri saya seperti yang seharusnya saya lakukan."

Tidak peduli seberapa lelahnya dia dari residensi Las Vegas-nya, Play, musisi itu akan selalu siaga untuk Daisy setiap ada kesempatan.

"Karena itu setiap hari saya turun, saya hanya dalam mode ibu. Tidak masalah jika saya memiliki acara jam 11 malam sebelumnya, saya bangun jam 6 dan kami akan maindan sarapan," kata Katy. "Dan ya, aku minum shake no-sleep, tapi aku melakukan mode ibu hari ini."

Sambil berterima kasih atas bantuan yang dia dapatkan, Katy mengatakan bahwa dia berpartisipasi secara aktif.

Katy dan tunangannya Orlando Bloom menyambut anak berusia 2 tahun itu pada Agustus 2020, dan seiring berjalannya waktu, penyanyi itu ingin berada di sana setiap saat.

"Dia berusia 2 tahun, jadi dia pada titik di mana dia mengucapkan kata-kata baru setiap hari," kata Katy. "Dan suatu hari dia mengatakan beberapa kata yang tidak saya ajarkan, dan saya seperti 'Sialan. Itu tidak enak.'"

Ibu baru itu tidak mengasuh Daisy sendirian, dia mengatakan bahwa Orlando ikut membantunya. "Ayah adalah yang terbaik," kata dia.

Saat mengobrol dengan Chelsea Handler di podcastnya "Life Will Be the Death of Me" beberapa waltu lalu, Perry mengakui bahwa dia tidak memiliki jiwa keibuan sebelum menjadi orang tua. Tapi kelahiran Daisy membuat itu semua berubah.

“Putri saya telah membentuk kembali hidup saya, perspektif saya. Dia memberi saya cinta yang belum pernah saya miliki sebelumnya," kata Katy Perry.

