Katy Perry Sebut Anaknya Kombinasi yang Setara antara Dia dan Orlando Bloom

Katy Perry dan suami, Orlando Bloom di acara Power of Women 2021. Foto: Instagram/@orlandobloom

TEMPO.CO, Jakarta - Katy Perry mengatakan bahwa putrinya bersama Orlando Bloom, Daisy Dove Bloom, merupakan kombinasi yang setara kedua orang tuanya. Daisy mengambil beberapa karakter dari ibunya dan beberapa karakter dari ayahnya.

“Dia adalah kombinasi dari saya dan ayahnya, yang kami tak kenal takut dengan banyak chutzpah (keberanian) dan hanya karakter besar. Jadi kombinasi kami berdua pasti akan keluar,” kata Perry kepada People, Kamis, 13 Januari 2022.

Dia juga menggabungkan mata kedua orang tuanya, bola mata dari Perry dan alis dari Bloom. "Sungguh menakjubkan melihat segala sesuatu yang baru lagi melalui mata balita," dia menambahkan.

Baru-baru ini, Perry menjelaskan bahwa dia, Daisy, dan Bloom merayakan liburan bersama, meskipun sedikit lebih lambat dari kebanyakan keluarga.

"Kami memiliki Natal terbaik, meskipun itu adalah Natal yang tertunda. Kami bahkan tidak merayakannya ... sampai 2 Januari, karena semua pekerjaan yang sedang berlangsung,” kata dia.

Pekerjaan yang disebutkan Perry kemungkinan terkait dengan residensi barunya di Las Vegas, Play. Perry memiliki jadwal konser sekitar tiga bulan di sana. Dan Daisy menemani ibunya setiap malam sebelum pertunjukan.

"Daisy bersamaku sepanjang waktu dan dia senang melihat mama bersiap-siap dan berubah menjadi karakter lain," katanya. "Dan saya bisa memberikan waktu mandi antara pukul 6:00 dan 7:00. Ini rutinitas yang bagus. Saya terbiasa dengan rutinitas."

Pada Kamis, Bloom merayakan ulang tahunnya yang ke-45, yang ditandai oleh Perry dengan sebuah postingan manis di Instagram untuk memperingatinya.

Sebagai penghormatan kepada tunangannya, pelantun "Never Really Over" itu membagikan foto-foto dan video kisah cintanya dengan Bloom, termasuk foto-foto intim dari hubungan pasangan itu dan klip lucu aktor tersebut di rumah mereka.

"Yang paling bahagia ke-45 untuk pria yang paling baik, terdalam, paling penuh perasaan, seksi & kuat yang saya kenal," tulis Perry dalam keterangan fotonya. "Terima kasih telah menjadi kompas yang konstan, jangkar yang tak tergoyahkan, dan membawa joi de vivre (kebahagaiaan hidup) ke setiap ruangan yang kamu masuki."

"Kamu adalah cinta dan cahaya dalam hidupku. Saya berterima kasih kepada bintang keberuntungan saya untuk kamidan kekasih kami dd," tambahnya, merujuk pada putri mereka. Selain Daisy Dove, Orlando Bloom juga merupakan ayah dari Flynn, 10 tahun, dengan mantan istrinya Miranda Kerr.

KatyPerry melahirkan Daisy Dove Bloom pada Agustus 2020 di rengah Pandemi Covod-19. Mereka membagikan kabar bahagia itu melalui Instagram pada 26 Agustus.

