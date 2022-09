Potret Priyanka Chopra Gendong Anak Jalan-jalan di Taman New York

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra Jonas saat ini sedang menikmati salah satu fase terbaik dalam hidupnya, menjadi ibu. Aktris itu menyambut bayi pertamanya dengan suaminya Nick Jonas melalui ibu pengganti pada Januari 2022. Meski pasangan bintang tersebut masih belum mengungkapkan wajahnya, aktris TheMatrix Resurrections ini tak henti-hentinya berbagi sekilas tentang putrinya yang menggemaskan, Malti Marie Chopra Jonas dengan keluarga media sosialnya.

Priyanka mengajak Malti terbang dari Los Angeles ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Aktris yang ditunjuk sebagai Goodwill Ambassador oleh UNICEF pada 2016 ini menjadi salah satu pembicara di acara global tersebut. Dia ditemani oleh putrinya yang berusia sembilan itu. Aktris itu telah menyulap kehidupan kerja dan pribadinya seperti seorang profesional. Dia memanfaatkan kunjungannya di New York dengan putrinya. Dia baru-baru ini membagikan foto mereka berjalan-jalan di taman.

Melalui Instagram Stories-nya, Miss World 2000 itu terlihat gaya dalam pakaian kasualnya saat dia menggendong putrinya Malti Marie untuk berjalan-jalan di taman. Dia terlihat mengenakan jaket denim yang dipadukan dengan celana ketat bermotif abstrak. Dia melengkapi penampilannya dengan topi berwarna putih dan kacamata hitam dan tampak memukau dengan rambut terurai.

Malti tampak menggemaskan dalam gaun bermotif bunga, sementara wajahnya disembunyikan dengan emoji hati putih. Berbagi gambar ini, Priyanka menulis, “Ini jalan-jalan di taman”.

Nick Jonas dan Priyanka Chopra menyambut bayi perempuan mereka awal tahun ini. "Kami sangat gembira untuk mengonfirmasi bahwa kami telah menyambut bayi melalui ibu pengganti. Kami dengan hormat meminta privasi selama waktu khusus ini karena kami fokus pada keluarga kami. Terima kasih banyak," kata Priyanka di unggahannya.

Malti sempat dirawat di neonatal intensive care unit atau NICU selama 100 hari sebelum pulang.

Meski disibukkan menjadi ibu, Priyanka Chopra tetap produktif. Dia akan muncul di Jee Le Zaraa karya Farhan Akhtar, yang dibintangi oleh Alia Bhatt dan Katrina Kaif. Dia juga akan terlihat dalam serial thriller mata-mata Citadel dan serial komedi romantis It's Coming Back To Me.

