Priyanka Chopra Bicara tentang Kegagalan di Masa Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra jadi salah sat aktris India yang sukses di Hollywood. Bintang Baywatch ini sedang menikmati fase kehidupan barunya saat dia baru saja menjadi seorang ibu. Dia menyambut putrinya Malti Marie Jonas Chopra dengan suaminya Nick Jonas melalui ibu pengganti awal tahun ini.

Akhir-akhir ini, aktris tersebut mulai sering berbagi kebahagiaan dengan keluarga kecilnya kepada pengikutnya di Instagram. Selain sebagai aktor dan ibu, dia juga seorang pengusaha sukses dan baru-baru ini meluncurkan merek perawatan rambut Anomaly yang berfokus pada kecantikan dan gaya hidup.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Pinkvilla, aktris tersebut berbicara tentang usaha barunya dan mengungkapkan kisah kegagalannya di masa lalu.

Istri Nick Jonas itu mengatakan bahwa dia juga memiliki banyak kegagalan dalam hidupnya. Saat ditanya bagaimana pandangannya tentang kegagalan, PeeCee berkata, “Saya memiliki banyak hal yang tidak berhasil dalam hidup saya, saya tidak membicarakannya. Saya bukan orang yang bersandar pada kegagalan. Saya percaya, mereka adalah bagian alami dari kehidupan dan kegagalan akan terjadi pada setiap orang. Apa yang kamu lakukan setelah kegagalan, itulah yang membuat menjadi orang yang diinginkan dan ya, saya pikir seiring bertambahnya usia.”

Berbicara tentang bagaimana dia berpikir tentang kegagalannya di usia 40-an, Priyanka berkata, “Saya 40 sekarang, saya memikirkannya pendekatan saya terhadap kegagalan, masih sakit, masih perih, saya masih menangis dengan keluarga saya dan saya benar-benar merasa sangat menyebalkan," kata dia.

Tapi dia tersadar lebih cepat. Setelah mengalami kegagalan, dia bangkit dan lebih kuat daripada di usia 20-an. Itu membuat dia merasa lebih nyaman membangun kariernya. "Saya memiliki karir yang telah saya ciptakan, cinta dan keyakinan, penonton telah memberi saya lembur dan orang-orang yang tahu tentang saya, yang peduli dengan saya, saya memiliki dukungan yang konsisten. Kamu lebih percaya pada diri sendiri ketika melakukan sesuatu untuk waktu yang lama. Dan ya, tentu saja, dari tempat saya memulai hingga sekarang, saya adalah orang yang sangat berbeda dan telah belajar lebih banyak.”

Dalam waktu dekat, Priyanka Chopra akan membintangi serial thriller mata-mata Citadel bersama Richard Madden, komedi romantis It's All Coming Back To Me dengan Sam Heughan dan film Bollywood Jee Le Zaraa bersama Alia Bhatt dan Katrina Kaif.

