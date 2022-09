Sel Kulit Mati dan Kotoran Menempel di Sisir Rambut Ini Cara Membersihkannya

TEMPO.CO, Jakarta - Anda tahu benda seperti serat yang berdebu yang ditemukan di sisir rambut, ini sebagian besar sel-sel kulit mati saat menyisir rambut dan kulit kepala. Tubuh terus-menerus melepaskan sel kulit mati, hampir 500 juta per hari, tepatnya. Meskipun prosesnya sama untuk wajah dan tubuh, kita cenderung tidak melihat sel-sel kulit mati tubuh, karena sel-sel itu hilang saat mandi. Tapi untuk kulit kepala, ini sedikit berbeda. Saat menyisir rambut, sel-sel kulit mati bisa terkelupas dan tersangkut di sisir rambut.

Sementara sebagian besar adalah penumpukan kulit mati, kotoran yang tidak sedap dipandang juga terdiri dari campuran sebum, helai rambut, dan produk penataan rambut. Kotoran dan penumpukan sel kulit mati itu bisa mempengaruhi rambut dan kulit kepala.

Manfaat menyisir rambut adalah untuk menjaga helai rambut Anda, jadi ketika alat itu kotor, dapat mempengaruhi rambut. Sisir yang kotor dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan rambut, dan kotoran dapat menempel pada rambut Anda yang bersih, menyebabkan kulit kepala Anda terasa lebih gatal dan lebih rentan terhadap ketombe. Dan meskipun tidak baik menggunakan sikat kotor karena dapat membantu mendistribusikan sebum dan bakteri, penata rambut, Jael mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Namun, jika Anda bertanya-tanya: Rata-rata sikat rambut dikatakan menampung sekitar 3.400 koloni bakteri per inci persegi, menurut sebuah studi University of Arizona. Para ilmuwan menguji 30 sikat rambut yang dimiliki oleh wanita berusia antara 16 hingga 24 tahun, yang semuanya secara teratur menggunakan berbagai produk penata rambut. Sebagai perbandingan, wastafel kamar mandi rata-rata memiliki 2.733 set, dan mangkuk makanan hewan memiliki 2.110 koloni bakteri per inci persegi.

Sekarang setelah Anda tahu bahwa debu ini tidak baik untuk Anda, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara membersihkan sisir rambut. Video TikTok baru-baru ini oleh Maddie5pr mengungkapkan bagaimana Lem Elmer dapat menghilangkan penumpukan kotoran dan sel kulit mati. Ya, lem yang sama yang kamu gunakan dalam seni dan kerajinan di sekolah.

Dalam video tersebut, mereka menuangkan lem yang larut dalam air ke seluruh kuas dan membiarkannya kering. Setelah diatur, itu langsung terkelupas, bersama dengan rambut dan kotorannya. Sementara banyak pengguna terpesona dan terkesan dengan teknik unik, yang lain mencatat bahwa sikat harus disanitasi sesudahnya untuk memastikan keamanan penuh.

Tetapi jika Anda lebih suka menyimpan lem untuk proyek seni Anda berikutnya, dapur Anda memiliki semua yang Anda butuhkan. Pakar rambut Jonathan Monroe mengungkapkan bagaimana mencampurkan 1 sendok makan soda kue dan 1 sendok makan cuka sari apel dalam air hangat. Dengan merendam sisir dalam campuran cairan, ia menggunakan sikat gigi untuk menggosok setiap kolom dan baris sebelum meninggalkannya di atas handuk bersih hingga kering.

Ahli rambut Michele Pritchard membuatnya lebih mudah, menggunakan sampo pada sikat gigi untuk membersihkan sisir, seperti langkah di atas. Tapi jangan gunakan sampo berbasis silikon atau krim, catat penata rambut selebriti Philip B. On Mane Addicts, dia menjelaskan bahwa sampo krim mengandung lemak dan lipid yang mencegah kerusakan minyak pada sikat.

WELL+GOOD

Baca juga: Rutin Mencuci Sisir Bisa Mencegah Ketombe dan Rambut Rontok

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.