Gaya Febby Rastanty Jelajah The Big Apple dengan Koleksi Kate Spade New York

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Febby Rastanty menghadiri peragaan busana Kate Spade New

York di ajang New York Fashion Week yang diadakan pada, Jumat 9 September 2022. Pekan mode

bergengsi ini menjadi pusat perhatian seluruh dunia karena mengumpulkan para figur penting dalam dunia fashion ke satu pekan yang sama. Beberapa selebriti yang turut menghadiri fashion show Kate Spade New York koleksi Spring 2023 bersama dengan Febby adalah Rebel Wilson, Maitreyi Ramakrishnan, Regina Hall, dan banyak lagi.

Selain menghadiri pekan mode bergengsi itu, Febby sempat menjelajahi kota yang mendapat julukan The Big Apple dengan mengenakan beberapa koleksi tas, ready-to-wear dan aksesoris dari Kate Spade New York.

1. Chic dan kasual dengan mini dress plaid

Febby Rastanty mengenakan koleksi Kate Spade New York, di New York. (dok. Kate Spade New York)

Penasaran dengan salah satu tempat makan favorit para New Yorker yang satu ini, Febby

akhirnya mengunjungi restoran Pietro Nolita karena memiliki nuansa serba pink yang

merupakan warna favoritnya. Sedikit tips, apabila Anda berkunjung ke restoran ini, jangan lupa untuk berfoto dengan pakaian berwarna kontras dan bermotif, seperti greenhouse plaid ella dress dalam warna pine grove yang dipakainya. Siluet A-Line serta motif plaid memberikan kesan retro pada tampilannya. Sepatu clubhouse espadrilles dalam warna blazer blue ini memang nyaman untuk digunakan saat berpergian. Ditambah, tas sam icon mini hobo bag dalam warna true white ini

cocok untuk memberikan kesan feminin dan kasual secara bersamaan.

2. Vintage dengan pleated dress

Febby Rastanty mengenakan koleksi Kate Spade New York, di New York. (dok. Kate Spade New York)

Sambil menunggu taksi datang, Febby terlihat bergaya vintage mengenakan bouquet toss pleated

dress. Dress berwarna biru dengan motif bouquet bunga ini memiliki puff sleeves yang

gemas dan tali pinggang yang dapat disesuaikan, cocok untuk digunakan di siang hari. Bahan

katun dan spandeks pada dress anggun ini juga nyaman untuk digunakan travelling ataupun

bekerja sehari-hari. Apabila Anda memiliki style yang feminin seperti Febby, Anda juga dapat tampil lebih vibrant dengan sam icon mini tote bag dalam warna ikonik Kate Spade green. Tas dengan

siluet klasik ini memang menjadi salah satu handbag favorit para New Yorker semenjak tahun 1930-an karena bentuknya yang serba guna, dan kali ini pilihan warnanya yang pop dapat membuat penampilan menjadi lebih menonjol.

3. Feminin dengan gaun polkadot

Febby Rastanty mengenakan koleksi Kate Spade New York, di New York. (dok. Kate Spade New York)

Saat sedang menjelajahi kawasan perumahan di kota New York, Febby terlihat quirky dan feminin

mengenakan dot party julia dress dari koleksi Kate Spade New York Fall 2022 yang terbaru. Motif polkadot yang eksentrik membuat tampilan Febby lebih artsy, sehingga cocok dipakai saat mengunjungi museum saat berlibur. Untuk memberikan aksen playful yang menjadi

ciri khas dari Kate Spade New York, Febby mengenakan novelty handbag 3D croissant

clutch dalam warna allspice cake. Tas praktis yang menyerupai roti croissant membuat

clutch mungil ini memberikan statement look sehingga menarik perhatian saat berpergian. Bahkan, tas ini juga bisa menjadi pemulai perbincangan bersama New Yorker lainnya

karena bentuknya yang gemas.

Baca juga: Kolaborasi Calla The Label x Febby Rastanty Luncurkan Koleksi Perdana Bebas Emisi Karbon

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.