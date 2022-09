Cerita Mel C Berjuang dengan Masalah Kesehatan Mental dan Gangguan Makan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai bagian dari salah satu girl group paling populer sepanjang masa, Mel C atau alias Melanie Chisholm dengan cepat menjadi nama yang dikenal oleh banyak penggemar Spice Girls di seluruh dunia pada akhir tahun 90-an. Tapi hari ini, anggota grup yang mendapat julukan Sporty Spice itu semakin jujur tentang beberapa perjuangan pribadi yang dia hadapi selama ketenaran grup itu. Dia mengalami masalah kesehatan mental dan gangguan makan saat dia dan teman bandnya menduduki puncak tangga lagu dan berkeliling dunia.

Menjelang perilisan memoarnya, The Sporty One: My Life as a Spice Girl, wanita berusia 48 tahun itu mengungkapkan yang dialaminya sebagai Spice Girl. Tekanan ketenaran membuat Chisholm berolahraga berlebihan dan mengembangkan kebiasaan makan yang tidak teratur, bersama dengan perjuangan kesehatan mental yang serius pada saat itu, ungkapnya.

Dalam memoarnya, Chisholm menceritakan bahwa ia dipermalukan oleh manajer pertama grup tersebut pada tahun 1994, yang melihatnya melakukan backflip dan berkata, "Saya terkejut Anda dapat melakukan backflip dengan paha seperti itu," menurut Daily Mail. Pada saat itu, manajer yang sama memberi tahu rekan satu bandnya Victoria Beckham (alias Posh Spice) untuk menurunkan beberapa kilogram."

Kemudian, tentu saja, datang kepopuleran global pada tahun 1996, ketika kelompok tersebut tampaknya bekerja tanpa henti sampai hiatus pertama mereka pada akhir tahun 2000. "Saya cukup tidak sehat selama beberapa tahun," kata Chisholm dalam wawancara baru-baru ini. "Ketika saya melihat ke belakang, saya tidak tahu secara fisik bagaimana saya melakukannya; ketika Anda mempertimbangkan betapa sedikitnya saya hidup dan berapa banyak olahraga yang saya lakukan di samping jadwal yang brutal."

Selama beberapa tahun, bintang itu bertahan hidup terutama dengan buah dan sayuran. Kini dia mengakui bahwa itu bukan cara hidup yang berkelanjutan. Tubuhnya mengalami efek dari dietnya. "Saya tidak pernah anoreksia sampai dirawat di rumah sakit, syukurlah. Tapi menstruasi saya berhenti, jadi jelas lemak tubuh saya terlalu rendah," jelasnya.

Dia kemudian mulai makan berlebihan, yang tidak biasa di antara orang-orang dengan anoreksia. Sebuah tinjauan tahun 2021 dari 12 studi yang diterbitkan di Springer Nature menemukan bahwa sekitar 42 persen orang dengan anoreksia mengembangkan gangguan makan berlebihan (BED), dan kedua gangguan tersebut umumnya komorbiditas (artinya terjadi berdampingan) dengan masalah kesehatan mental lainnya, seperti depresi, kecemasan, dan agorafobia (ketakutan atau penghindaran lingkungan yang mungkin tidak terasa aman) — semua yang dihadapi Chisholm saat itu.

Ketika Spice Girls pertama kali dibubarkan pada Desember 2000, dia terpuruk karena tingkat keterangan grup. "Begitu banyak masalah saya didorong oleh kontrol atau kurangnya kontrol. Saya pesta minuman keras. Saya pesta makan. Saya malu dan malu karenanya. Saya harus merahasiakannya karena meskipun Anda menyangkalnya, masih ada suara kecil yang berbunyi: 'Ini tidak benar, kamu tidak bisa terus seperti ini,'" tambahnya.

Mel C akhirnya mencari bantuan dari dokter yang meresepkan antidepresan, tetapi dia dan teman bandnya memiliki sedikit dukungan untuk kesehatan mental mereka. Sementara dia masih memiliki kenangan indah dari masa-masa Sporty Spice-nya, Chisholm tampaknya menyadari pentingnya berbagi kerugian dari pengalamannya dengan ketenaran. "Saya tidak pernah ingin melihat kembali ke masa itu secara negatif, tetapi penting bagi saya untuk menceritakan bagian-bagian sulit dari masa lalu saya. Budaya kita telah banyak berubah dan begitu banyak anak muda yang haus ketenaran. Dan saya hanya ingin mereka siap menjadi terkenal," sarannya.

