Jennifer Lawrence Ungkap Nama Anaknya setelah Tujuh Bulan Melahirkan

Aktris Don't Look Up itu mengatakan bahwa dia dan suami, Cooke Maroney , menamai anak laki-laki mereka Cy. Nama ini diambil dari seorang pelukis Amerika pascaperang, Cy Twombly, yang merupakan salah satu artis favorit suaminya. Kebetulan, Maroney adalah direktur sebuah galeri seni di Amerika Serikat.

Metropolitan Museum of Art di New York dan Vogue bekerja sama mengubah foto sampul Rihanna menjadi patung marmer.

Daftar Nominasi Piala Oscar 2022, Didominasi The Power of the Dog

Daftar Nominasi Piala Oscar 2022, Didominasi The Power of the Dog

Film The Power of The Dog masuk 12 nominasi di ajang Piala Oscar 2022, termasuk Film Terbaik, Sutradara Terbaik, dan Aktor Utama Terbaik.

Baca Selengkapnya