Jennifer Lawrence Tak Menduga Amy Schumer Buka-bukaan tentang Sedot Lemak

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Januari lalu, Amy Schumer mengungkapkan bahwa dia menjalani liposuction atau sedot lemak. Dia memutuskan terbuka tentang prosedur tersebut agar penggemar tidak akan berpikir dia telah langsing secara alami. Tapi keterbukaan itu ternyata mengejutkan Jennifer Lawrence.

Bintang The Hunger Games berusia 32 tahun itu mengatakan kepada The New Yorker bahwa dia menganggap prosedur tang dilakukan temannya itu akan dirahasiakan.

"Ketika dia melakukan sedot lemak, saya berasumsi bahwa itu akan menjadi rahasia. Dan kemudian... ternyata tidak!" kata Lawrence, seperti dilansir People, Senin, 29 Agustus 2022. "Itu adalah bagian dari dirinya, aku benci menggunakan kata ini, keterkaitan. Dalam beberapa hal, itu menguntungkannya. Lihatlah kariernya yang jelas-jelas sukses."

Amy Schumer, 41, tidak malu berbagi hidupnya dengan penggemar dan pengikut media sosial, bahkan membuat lelucon tentang dirinya sendiri ketika bercerita pengalamannya dengan operasi dan kesehatan mental baru-baru ini.

Amy Schumer. Instagram.com/@amyschumer

"Saya tidak tahu mengapa saya tidak memiliki batasan apa pun," kata Schumer kepada media.

Schumer mengatakan pada Januari lalu bahwa dia memutuskan untuk melakukan liposuction setelah berjuang dengan citra tubuhnya. Dia berpikir penting terbuka kepada publik tentang prosedur karena dia tidak ingin orang berpikir bahwa dia telah langsing secara alami.

"Saya ingin membaginya dengan orang-orang, hanya karena saya tidak bisa berbohong tentang diri saya sendiri," kata komedian itu kepada Hoda Kotb di podcastnya Making Space with Hoda Kotb. "Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa seperti, 'Ya, crunches. Dan saya baru saja makan salmon asap,' Kamu tahu? Jadi saya harus realistis."

Tapi Schumer juga merasa bingung membicarakan prosedurnya yang sangat mahal bagi banyak orang.

"Saya merasa tidak enak karena itu, seperti, hal yang istimewa," katanya. "Dan saya seperti, 'Yah, kamu tahu, orang-orang yang punya uang, mereka juga mengendarai mobil bagus' ... Jadi, 'mobil bagus' saya adalah satu liter lemak tersedot keluar dari perut saya."

Schumer mengatakan bahwa dia sekarang 170 pon atau sekitar 77 kilogram. "Ini bukan sesuatu yang perlu dikritik, karena saya tidak pernah terkenal karena seksi, tetapi saya telah mencapai posisi di mana saya lelah melihat diri saya di cermin," katanya sebelumnya kepada The Hollywood Reporter.

Schumer mengatakan dia menyadari bahwa bagian perutnya tepat di atas bekas luka operasi caesar sejak melahirkan putranya, Gene, tidak akan membaik dengan perubahan pola makan atau aktivitas fisik, dan dia memilih perawatan yang lebih agresif setelah sembuh dari operasi pengangkatan rahim dan usus buntunya September lalu. Dia melakukan pengangkatan rahim untuk mengakhiri rasa sakit endometriosisnya.

"Saya sembuh dengan baik, dan saya berpikir, bisakah saya mendapatkan lipo? Dan saya mendapat lipo dan saya merasa sangat baik," katanya pada Maret saat tampil di podcast Chelsea Handler Dear Chelsea.

Pada Mei, Amy Schumer mengatakan dia berada dalam kondisi prima dan berharap untuk menjadi lebih sehat dan lebih kuat menuju musim panas.

Jennifer Lawrence dan Amy Schumer sering berbagi cerita. Amy juga membagikan beberapa nasihat pengasuhan kepada Lawrence yang baru menjadi orang tua.

