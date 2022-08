Taylor Swift Ganti Gaun Kristal dengan Romper Moschino di Pesta Usai MTV VMA 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift menindaklanjuti malam bersejarahnya di MTV VMA, usai mengumumkan berita tentang album barunya, dengan tampil edgy di after-party Republic Records MTV VMA dengan mengenakan romper mini Moschino.

Romper Moschino bernuansa biru itu menampilkan motif berbintang warna-warni dan garis leher berbentuk hati dan tali spaghetti, keduanya digarisbawahi dengan aksen permata. Swift melengkapi busananya dengan mantel berbulu putih dan high heels platform perak yang serasi.

Swift membiarkan rambutnya tergerai sepanjang perjalanan dari Newark, New Jersey, tempat acara penghargaan berlangsung pada malam sebelumnya di Prudential Center. Hampir sepanjang malam, ia mengenakan tampilan yang berbeda dengan gaun Oscar de la Renta bergaya flapper dengan hiasan rantai kristal, yang dipasangkannya dengan sepatu kristal Christian Louboutin, perhiasan Lorraine Schwartz, serta lipstik merah dan eyeliner cat-eye-nya yang khas.

Setelah dua tahun absen dari MTV VMA, Swift mengalami malam yang besar, membawa pulang tiga penghargaan termasuk video of the year untuk "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version). Dia juga menjadi artis pertama yang memenangkan video of the year tiga kali, setelah sebelumnya membawa pulang penghargaan untuk "Bad Blood" (menampilkan Kendrick Lamar, 2015) dan "You Need to Calm Down" (2019). Swift sekarang memiliki 14 penghargaan VMA setelah, Beyoncé 29 penghargaan, Madonna 20 penghargaan, dan Lady Gaga 18 penghargaan.

Tapi penghargaan terbesar mungkin jatuh ke Swifties, sebutan penggemar Taylor Swift, ketika dia mengumumkan akan meluncurkan album barunya setelah menerima penghargaan Video of The Year. "Saya telah memutuskan bahwa jika Anda akan bermurah hati dan memberikan ini kepada kami, saya pikir ini mungkin saat yang menyenangkan untuk memberi tahu Anda bahwa album baru saya akan keluar pada 21 Oktober," kata Swift di podium. "Dan aku akan memberitahumu lebih banyak di tengah malam."

Kemudian, di Instagram, Swift menepati janjinya dengan mengunggah pengumuman album ke-10-nya. "Midnights, kisah 13 malam tanpa tidur yang tersebar sepanjang hidupku, akan keluar 21 Oktober. Temui aku di tengah malam," tulisnya di Instagram, di samping gambar yang menampilkan sampul album 13 lagu.

Midnights menandai album penuh pertama dari materi baru Swift sejak Evermore tahun 2021 dan rilis keseluruhan pertama sejak Red (Taylor's Version), rekaman ulang dari album keempatnya, Red 2012, yang menelurkan single hit Billboard Hot 100-topping terbarunya, All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version).

Pada bulan Juni, Taylor Swift merilis lagu ballad berjudul "Carolina" dari Where the Crawdads Sing — tiga bulan setelah melihat pratinjau lagu tersebut di trailer film yang dibintangi Daisy Edgar-Jones.

