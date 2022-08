Taylor Swift Tampil Glamor dengan Gaun Kristal, Bikin Kejutan di MTV VMA 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift hadir di MTV Video Music Awards 2022 pada Minggu malam, 28 Agustus 2022 atau Senin pagi waktu Indonesia, di Prudential Center di Newark, New Jersey, Amerika Serikat. Pelantun lagu "All Too Well" itu membuat penampilan kejutan di MTV VMA tahun ini, setelah bertahun-tahun absen, dengan gaun mini Oscar de la Renta berbalut kristal yang menampilkan punggung terbuka.

Swift, 32, cukup lama bersembunyi dari sorotan publik. Dia muncul lagi dan berjalan di karpet hitam dalam tampilan glamor bersama rekan-rekan musisinya, termasuk Jack Harlow, Khalid, Conan Gray dan banyak lagi. Swift membawakan "Team All Too Well," saat dia berbagi di TikTok sebelum penampilannya.

Minidress Oscar de la Renta yang rumit bernuansa nude itu dihiasi dengan untaian perhiasan yang disampirkan menutupi tubuh Swift, termasuk satu untaian panjang di sekitar lengannya dan dua di punggungnya. Swift juga mengenakan sepatu hak Christian Louboutin yang serasi dan perhiasan Lorraine Schwartz untuk melengkapi penampilannya.

Dia tampil dengan riasan sederhana agar gaunnya jadi perhatian, tetapi Swift masih menambahkan beberapa sentuhan di matanya dalam bentuk lebih banyak perhiasan. Dia juga tampil dengan bibir merah berani yang jadi ciri khasnya.

Swift mendapat sentuhan tangan ikon kecantikan Pat McGrath untuk tampilan di malam besarnya. Guru tata rias itu berbagi di Instagram bahwa dia menciptakan penampilan Swift menggunakan semua produk Pat McGrath.

"TAYLOR-MADE BEAUTY 'Kejutan! Saya SANGAT SENANG tentang ini! @taylorswift PALING ISTIMEWA dalam #makeupbypatmcgrath pada 2022 @mtv #VMAs secara total #patmcgrathlabs," tulis McGrath sebelum mencantumkan produk yang digunakan di wajah Swift.

Swift dinominasikan untuk Video of the Year, Best Longform Video, Best Cinematography, Best Direction dan Best Editing untuk film pendek "All Too Well", yang juga dibintangi aktris "Stranger Things" Sadie Sink, serta "Blank Space" penyanyi itu sendiri.

Swift merilis "All Too Well" (Versi 10 Menit) (Versi Taylor) pada November tahun lalu sebagai bagian dari perilisan ulang musiknya setelah kehilangan masternya.

Seperti yang dikatakannya, "All Too Well" terinspirasi oleh perpisahan yang menghancurkan yang dialami Taylor Swift lebih dari satu dekade lalu, dan selama bertahun-tahun, lagu itu telah menjadi favorit penggemar dan salah satu lagu pemenang Grammy yang paling terkenal, berkat lagunya yang jelas, cerita sinematik. Cerita itu akhirnya dibawa ke layar dalam All Too Well The Short Film, di mana Sadie Sink memerankan Swift muda dan Dylan O'Brien memerankan mantan kekasihnya, yang dicurigai Swifties, peggemarnya, sebagai Jake Gyllenhaal.

