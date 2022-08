Diet Nabati Bantu Kim Kardashian Mengelola Masalah Psoriasis

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian mengatakan bahwa plant based diet atau diet berbasis tumbuhan membantu dia mengelola masalah psoriasis. Psoriasis merupakan peradangan pada kulit yang menyebabkan kulit bersisik, menebal, mudah terkelupas, dan kadang juga terasa gatal.

Hal itu diungkapkan Kardashian di blog gaya hidup Poosh milik kakak perempuannya Kourtney Kardashian pada Kamis, 25 Agustus 2022. Menurut pengusaha berusia 41 tahun itu, pola makan plant based menjadi kunci dalam menjaga psoriasisnya, khususnya makanan taco vegan, bebas gluten, dan bebas susu.

"Saya memakannya setidaknya sekali seminggu," kata Kardashian, yang sudah lama menghadapi kondisi kulit itu.

Ketika Kardashian berada di sebuah restoran di mana menunya tidak sepenuhnya vegan/berbasis nabati, dia masih berusaha untuk tetap pada dietnya berdasarkan apa yang tersedia, tambahnya.

"Saya hanya melakukan yang terbaik untuk tetap makan makanan berbasis tanaman, kecuali jika ini adalah hari perawatan," kata dia.

Cheat meal-nya adalah piza. "Dan jika saya ingin sesuatu yang manis, saya suka donat."

Pendiri SKIMS itu juga menyatakan bahwa smoothie lumut laut adalah minuman yang layak untuk mengobati psoriasis karena bersifat anti-inflamasi. "Saya mencoba makan makanan anti-inflamasi dan antioksidan sebanyak mungkin," tambahnya.

Berfokus pada diet nabati tidak hanya membantu kondisi kulit Kardashian tetapi juga area lain dalam hidupnya, termasuk suasana hati saya, tingkat stres saya, dan energinya.

Adapun orang-orang yang merasa sulit untuk mengatasi psoriasis mereka sendiri, ibu empat anak ini mengatakan kepercayaan diri adalah kuncinya. "Kamu harus mencari tempat di mana kamu merasa nyaman dan memilikinya," kata Kardashian. "Dapat menyadari bahwa itu adalah bagian dari dirimu."

Jika pola makan nabati tidak kondusif untuk gaya hidupmu, maka krim juga bisa menjadi solusi yang tepat, tambahnya.

"Saya telah menemukan bahwa mengoleskan salep atau krim di area yang buruk dan kemudian membungkusnya dengan Saran Wrap membantu. Tapi jelas, itu hanya bisa dilakukan di area tertentu," kata Kardashian.

Dalam posting tahun 2016 di aplikasinya, Kardashian mengungkapkan bahwa dia menggunakan salep kortison topikal setiap malam sebelum tidur untuk mengobati psoriasisnya.

Kim Kardashian pertama kali mengungkapkan perjuangannya dengan psoriasis dalam episode 2011 Keeping Up with The Kardashians. Dia sudah mencoba segalanya mulai dari salep herbal dan produk perawatan kulit rumput laut hingga diet rendah asam dan smoothie detoks. Menurut National Psoriasis Foundation, kondisi kulit ini termasuk penyakit autoimun yang paling umum di Amerika Serikat, dialami sekitar 8 juta orang Amerika.

Baca juga: Bintang TV Ini Bangga Sebut Merek Kecantikan Kim Kardashian Tidak Praktis dan Terlalu Mahal

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.