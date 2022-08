Bintang TV Ini Bangga Sebut Merek Kecantikan Kim Kardashian Tidak Praktis dan Terlalu Mahal

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang televisi Bethenny Frankel mengaku bangga telah mengkritik lini perawatan kulit Kim Kardashian, SKKN. Padahal, dia sudah diingatkan oleh banyak orang untuk tidak bermain-main dengan ikon reality show televisi itu.

"Saya bangga pada diri saya sendiri karena mengungkapkan pikiran saya ketika tidak semudah itu melakukannya, ketika itu bisa menakutkan dan kamu sendirian," katanya dalam video Instagram, Rabu, 24 Agustus 2022.

“Ketika semua orang di sekitarmu memberi tahu untuk tidak mengatakan apa-apa; 'Kamu tidak ingin main-main dengan orang-orang ini, jangan main-main, kamu akan kehilangan terlalu banyak.'”

Dia melanjutkan, “Kamu tahu? Saya tidak ingin menjadi pengikut. Saya ingin menjadi saya, yang memiliki pendapat dan jujur serta lugas.”

Bintang “The Real Housewives of New York” itu mengakhiri pesannya dengan mengatakan dia tidak takut dengan dampak yang mungkin dia terima.

Frankel memberi keterangan pada postingan tersebut, “Saya bukan pengikut,” menambahkan beberapa tagar termasuk, #kardashiancleanse, #kardashianintervention, dan #dontbeafollower.

Unggahan itu muncul beberapa minggu setelah bintang Bravo, 51, menyebut lini perawatan kulit Kardashian paling tidak praktis dan agak terlalu mahal dalam video TikTok.

Frankel menggambarkan kemasan krim mata berbentuk telur seperti umbi. “Saya tidak punya rumah bundar atau lemari obat. Bahkan bagian bawahnya tidak rata, jadi efektif seperti telur,” lanjutnya.

Frankel juga membandingkan kemasan eksfoliator dengan Rubik's Cube, menyamakan desainnya dengan sesuatu yang dijual oleh toko obat merek Wet 'n Wild.

“Kamu harus menjadi miliarder untuk menggunakan produk ini, karena jika tidak memiliki pesawat pribadi, bagaimana kamu bepergian dengan ini?” dia bertanya. "Itu tidak praktis."

Sementara banyak pengguna media sosial memuji dia karena keberaniannya mengatakan kebenaran, tidak semua orang benar-benar setuju.

“Saya, melihat bethenny frankel berbicara tentang betapa kesalnya dia dengan para kardashian: Bu sebagai housewives delapan musim dan pendiri merek gaya hidup yang disebut skinnygirl, kamu mungkin salah satu dari sedikit orang di bumi ini yang SEPENUHNYA tidak bisa melempar batu di rumah khusus ini," tulis seorang pengguna Twitter.

Orang kedua menambahkan, “bethenny frankel mengejar para kardashian dengan cara yang saya suka tetapi orang-orang di tiktok mengejarnya karena membangun kerajaan dari produk diet jahat dengan nama skinny!!! yang saya juga setuju. sejujurnya, perilaku tiktok yang sangat bertentangan.”

SKKN by Kim diluncurkan pada Juli dengan sembilan produk perawatan kulit: pembersih, toner, eksfoliator, serum asam hialuronat, serum vitamin C, krim wajah, krim mata, tetes minyak, dan minyak malam.

PAGESIX

