Megan Thee Stallion Bergaya ala Sailor Moon di Summer Sonic 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Megan Thee Stallion menunjukkan cintanya pada karakter anime lain saat tampil Summer Sonic 2022, Osaka, Jepang, Sabtu 20 Agustus 2022. Pelantun “Pressurelicious” yang saat ini sedang promo perilisan album terbarunya Traumazine, mengenakan kostum Sailor Moon lengkap, tokoh kartun klasik tahun 90-an.

Megan mengenakan bodysuit tanpa tali, korset dan rok mini. Dia mengenakan sepasang sepatu boots platform putih yang bertentangan dengan sepatu merah Sailor Moon. Rapper itu melengkapi penampilannya dengan gaya rambut bun di kanan dan kiri, serta belahan rambut zigzag dan poni melingkar khas Usagi. Sementara para penarinya mengenakan seragam sekolah dari serial tersebut dengan dasi merah dan kemeja putih.

“Anda tidak tahu betapa bahagianya saya di Jepang,” rapper “Savage” itu menulis retweet yang menampilkan foto dirinya mengenakan kostum. Dalam tweet lain, dia menulis, “Seluruh stadion di Jepang ini akan naik untukku, kamu tidak bisa memalsukan cintamu, aku bersyukur.”

Selama kunjungannya ke Jepang, Megan juga mampir ke pameran JoJo's Bizarre Adventure, merayakan 10 tahun serial anime tersebut. "Kalian semua, saya pergi ke pameran jojos di Jepang kemarin menjalani hidup terbaik saya," tulisnya di Twitter bersama foto dirinya menikmati tampilan di Tokyo.

Wanita 27 tahun itu mengungkapkan tentang kecintaannya pada anime. “Saya suka My Hero Academia. Saya suka Attack on Titan. Saya suka Bleach. Tentu saja, aku mencintai Naruto. Saya sedang menonton Black Butler sekarang. Saya juga menonton Black Clover. Saya suka Soul Eater, yang itu api. Aku hanya menonton banyak anime," ujarnya dalam wawancara dengan GQ tahun 2020.

Di luar tampilan ini, referensi terus berdatangan. Lagunya "Girls in the Hood" menempatkan penggemar pada kecenderungan kutu bukunya dengan lirik "lookin' for a Sasuke," yang merujuk pada serial anime populer Naruto. Megan Thee Staliion juga berdandan sebagai Shoto Todoroki dari My Hero Academia untuk sampul PAPER 2019, dan untuk penampilannya di Osaka, Jepang, ia mengenakan manikur bercahaya dengan lebih banyak inspirasi dari anime.

BUSTLE | BILLBOARD

