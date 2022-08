Ratu Aemma Melahirkan Bayi Sungsang di House of the Dragon, Ketahui 4 Posisi Kelahiran Sungsang

TEMPO.CO, Jakarta - Prekuel "Game of Thrones" HBO, "House of the Dragon," mengundang Anda kembali ke kisah politik bernuansa naga tiga tahun penuh setelah seri aslinya berakhir pada 2019. Sama seperti pendahulunya, "House of the Dragon" tampaknya terobsesi dengan pertanyaan tentang kewanitaan dan hubungannya dengan kekuasaan.

"House of the Dragon" mengikuti jalan yang sama dalam cerita pendek dan tragis Ratu Aemma. Cerita ini diangkat dari novel sejarah fiksi berjudul Fire and Blood (2018) karya George R. R. Martin Ratu Aemma Targaryen adalah istri dari Raja Viserys Targaryen saat ini. Kerajaan berada dalam krisis eksistensial atas masalah suksesi sebagai raja dan ratu, setelah bertahun-tahun mencoba, belum menghasilkan pewaris laki-laki untuk mewarisi Tahta Besi yang terkenal. Satu-satunya anak mereka yang masih hidup adalah seorang gadis muda bernama Rhaenyra, yang tidak secara otomatis memenuhi syarat untuk memerintah karena jenis kelaminnya.

Ratu Aemma sedang hamil di episode pembukaan serial ini, dan Raja Viserys yakin kehamilan itu akan menghasilkan anak laki-laki pewaris yang dia butuhkan. Namun, segalanya menjadi serba salah ketika Ratu Aemma melahirkan, dan bayinya sungsang. Raja diberi pilihan — menyelamatkan bayi atau ibunya — dan tanpa berkonsultasi dengan istrinya, Viserys dengan cepat memilih ahli warisnya. Apa yang disaksikan pemirsa adalah operasi Caesar yang menyakitkan dan dipaksakan tanpa anestesi, yang mengakibatkan jeritan memilukan dari Aemma diikuti dengan kematiannya.

Adegan tersebut telah menuai kritik karena sifat grafisnya. Sutradara Miguel Sapochnik mengakui adegan itu menjadi pemicu nyata bagi wanita, yang merupakan ide pilihan dan bahwa dia tidak bisa memilih."Dia secara efektif dibunuh oleh suaminya, katanya kepada Popsugar. Tetapi bagi banyak orang yang belum pernah melahirkan atau tidak terbiasa dengan komplikasi yang dapat terjadi selama persalinan, masih belum jelas apa yang salah.

Penyebab kelahiran sungsang mengkhawatirkan

Jika Anda belum pernah mendengar tentang bayi sungsang atau kelahiran sungsang sebelumnya, istilah ini mengacu pada posisi bayi di dalam rahim. Idealnya, bayi lahir dengan kepala lebih dulu (disebut "presentasi vertex") dari vagina, tetapi pada kelahiran sungsang, kaki atau bokong bayi keluar terlebih dahulu, menurut Klinik Cleveland.

Ada beberapa posisi sungsang yang berbeda yang bisa dialami bayi, menurut Klinik Cleveland.

- Frank sungsang: bokong bayi menghadap ke saluran vagina, dan kaki ditekan lurus ke atas tubuh, dengan kaki di dekat kepala.

- Sungsang lengkap: bokong bayi mengarah ke bawah, dan posisinya menyerupai posisi bersila, dengan pinggul dan lutut tertekuk.

- Footling sungsang: kaki bayi mengarah ke bawah, artinya bayi akan keluar kaki terlebih dahulu.

- Sungsang melintang: bayi diposisikan secara horizontal melintasi rahim, artinya bahu akan keluar lebih dulu.

Sebagian besar bayi akan membalik ke posisi kepala di bawah sebelum mereka mencapai waktu penuh (37 minggu). Melahirkan bayi sungsang melalui vagina dapat berisiko dan menyebabkan cedera pada kaki atau lengan bayi (misalnya, terkilir atau patah tulang) atau masalah tali pusar yang mengakibatkan kerusakan saraf atau otak karena kekurangan oksigen.

Ada beberapa cara untuk mengatasi sungsang, termasuk membalikkan bayi ke posisi yang benar saat masih di dalam rahim (yang memiliki risikonya sendiri), operasi caesar terencana (yang paling umum), atau bahkan persalinan pervaginam, tergantung pada situasinya. Penting untuk dicatat bahwa bayi sungsang jarang terjadi, terhitung hanya tiga sampai empat persen dari kehamilan penuh, dan sebagian besar lahir sehat.

Tapi itu tidak membuat adegan "House of Dragon" menjadi kurang sulit untuk ditonton - dan dilaporkan ada lebih banyak adegan kelahiran yang direncanakan untuk musim pertama. Jadi jika Anda sedang hamil, ingin hamil, atau mengalami traumatis atau sulit melahirkan, Anda dapat mempertimbangkan terlebih dahulu gambaran seperti apa yang ingin Anda tampilkan. Tidak ada salahnya melewatkan satu adegan atau mematikan TV.

