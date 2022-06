Selena Gomez Mengungkap Patah Hati dan Pencarian Jati Diri di Masa Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez berada di puncak kariernya. Musim kedua misteri/komedi Hulu yang mendapat sambutan hangat dari kritikus, Only Murders in the Building, akan tayang perdana pada akhir bulan ini. Lini kecantikannya, Rare Beauty, juga menjadi hits terutama di TikTok.

Tapi Lebih dari 10 tahun lalu, semua berjalan begitu baik untuk aktris dan penyanyi berusia 29 tahun ini. Dalam wawancara baru dengan Hollywood Reporter, dia mengatakan bahwa 2010 adalah masa paling sulit bagi dia. Dia melalui banyak hal tidak menyenangkan yang berhubungan dengan patah hati dan pencarian jati diri.

Dia mengalami hubungan putus-nyambungnya dengan Justin Bieber dan hubungan berikutnya dengan The Weeknd. Pasang surut itu, selain masalah kesehatan, menyebabkan kesenjangan lima tahun antara album studionya Revival dan Rare.

"Dengan segala cara, saya tidak memiliki kehidupan yang seperti direncanakan, tetapi saya tahu bahwa selama waktu itu saya belajar banyak tentang diri saya sendiri," katanya. “Saya, kamu tahu, jelas mengalami perpisahan yang sangat sulit, dan kemudian saya ditinggalkan dengan pertanyaan tentang karier saya dan ke mana saya akan pergi dan apa yang akan terjadi? Itu hanya semua hal yang berbeda yang saya rasakan. Dan kemudian masalah medis saya muncul, saya berurusan dengan lupus dan saya berurusan dengan beberapa masalah ginjal. Itu sebenarnya sangat sulit.”

Tapi apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Setidaknya, itulah yang terjadi pada Selena Gomez. “Berada di sisi lain, saya harus jujur, itu sebenarnya sangat bagus untuk saya. Itu memungkinkan saya untuk mengembangkan karakter di mana saya tidak mentolerir segala jenis omong kosong atau rasa tidak hormat dengan cara apa pun, dan saya sangat bangga dengan bagaimana saya keluar dari itu,” dia melanjutkan.

Ke depan, Selena Gomez mengatakan romansa ada di urutan belakang karena semua kesibukannya saat ini. “Saya menyelesaikan musim 2, saya melakukan acara memasak saya, dan sekarang saya… Terapis saya bertanya, ‘Girl, apakah kamu akan mencari pacar?!' Saya menjawab, 'Saya tidak tahu.' Tapi saya merasa seperti sekarang, dalam hidup saya, saya begitu terbuka, dan saya mencintai apa yang saya lakukan…. Saya hanya berada di ruang yang sangat bagus sekarang, dan saya menikmatinya.”

