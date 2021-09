Tips Self-care Terbaik Selena Gomez Termasuk Tidur Siang

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez memiliki cara khusus untuk self-care atau perawatan diri. Seperti Anda, penyanyi dan aktris 29 tahun ini pernah merasa kelelahan saat beraktivitas sehari-hari, dan untuk membangkitkan energinya dia membutuhkan waktu istirahat di siang hari.

"Tidur siang adalah taruhan terbaik saya, tidak akan berbohong," katanya kepada People dalam edisi terbarunya tentang cara favoritnya untuk mempraktikkan perawatan diri. "Tidur siang saat saya merasa sedikit lesu itu bagus karena saya merasa bisa memulai dari awal."

Aktris The Only Murders in the Building, ini telah terbuka tentang perjalanan kesehatan mentalnya sendiri selama bertahun-tahun, dan kini terus mengadvokasi akses perawatan kesehatan mental yang lebih mudah melalui platform-nya. Termasuk melalui merek kecantikannya, Rare Beauty, dan "Selena Sundae" barunya, sekarang tersedia di Serendipity3 keduanya memberikan sebagian dari hasil penjualannya ke Rare Impact Fund.

Penyanyi "999" meluncurkan kampanye itu tahun lalu pada ulang tahunnya yang ke-28, dengan tujuan ambisius mengumpulkan USD 100 juta selama 10 tahun ke depan untuk menghubungkan orang-orang di komunitas yang kurang terlayani dengan layanan kesehatan mental yang sangat dibutuhkan.

"Dari semua yang telah saya lakukan dalam karir saya, saya tidak bisa lebih bangga dan lebih menghargai dana yang sebenarnya ini. Untuk melihat semua orang bereaksi seperti yang mereka lakukan dan orang-orang tertarik pada kesehatan mental, itu sangat penting," kata Gomez, yang baru saja merilis maskara baru dengan Rare Beauty.

Bagi mantan pacar Justin Bieber itu, kesehatan mental suda menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. "Saya tahu begitu banyak orang yang merasakan [hal yang sama]. Kami memiliki Planned Parenthood sebagai tempat yang aman, jadi saya tidak mengerti mengapa kami tidak memilikinya. tempat seperti itu untuk kesehatan mental di mana seseorang yang berjuang dapat dengan mudah mendapatkan saran atau berpartisipasi dalam sesi kelompok," lanjutnya. "Saya sangat bersyukur kami dapat mencapai sesuatu yang berarti."

Saat dia melihat generasi berikutnya - termasuk saudara perempuannya yang berusia 8 tahun, Gracie - tumbuh dewasa, Gomez mengatakan dia ingin mengajarkan pesan penting tentang kepercayaan diri.

"Satu-satunya hal yang saya inginkan agar adik saya diberdayakan. Saya terus-menerus mengatakan kepadanya bahwa dia cerdas, hebat, dan baik hati, dan memang begitu," kata Selena Gomez. "Saya berbicara dengannya seperti orang dewasa dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi contoh terbaik yang saya bisa. Tapi saya juga jujur padanya tentang membuat kesalahan. Saya hanya ingin menjadi kakak perempuan terbaik yang pernah ada."

