Makanan Pilihan Selena Gomez untuk Sarapan hingga Makan Malam

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez sukses menjadi bintang program memasak di HBO Selena + CHEF yang kini memasuki musim keempat. Pertunjukan ini ternyata membantu transisi bintang pop itu ke gaya hidup yang lebih sehat. Dia jadi memilih makan makanan dengan nutrisi seimbang untuk menu sehari-harinya.

Menurut pelatih Gomez Amy Rosoff Davis kepada Byrdie, masak memudahkan Gomez untuk makan makanan utuh yang asli, termasuk buah-buahan dan sayuran organik. Dia bisa memilih bahan-bahan segar berkualitas baik. "Makanan asli jauh lebih enak daripada sesuatu yang keluar dari kotak atau kemasan," kata Davis.

Meski pelantun "Lose You to Love Me" itu melakukan yang terbaik untuk pilihan makanan, dia juga sesekali mengidam makanan cepat saji. Gomez sangat vokal tentang kepositifan tubuh, dia tidak terlalu peduli dengan berat badannya dan lebih tentang perasaannya.

Jadi apa yang dimakan Selena Gomez di hari-hari biasa? Simak daftar yang dirangkum eatthis.com.

1. Sarapan

Menurut Cosmo, pilihannya adalah setengah sarapan burrito, makanan khas Meksiko, dengan telur orak-arik, chorizo, alpukat, nasi, dan kacang-kacangan. "Dia menyukai Tex-Mex dan makanan cepat saji yang biasanya tidak saya maafkan," kata Davis kepada Cosmo.

Burrito sarapan memungkinkan Gomez mencicipi semua rasa yang dia idamkan dengan cara yang lebih bergizi. Bintang itu juga belajar membuat beberapa sarapan ala Tex-Mex dan Spanyol lainnya di Selena + Chef. "New Way Omelet" yang diisi dengan keju Manchego dan paprika Piquillo Spanyol, telah menjadi makanan pokok. Jika Gomez ingin sesuatu yang lebih manis, pelatihnya mengatakan dia akan memilih yogurt Yunani dan granola yang penuh lemak.

2. Makan siang

Protein adalah kunci untuk makan siang Gomez sehingga dia tetap berenergi selama hari-harinya yang sibuk. Dia menyukai semangkuk nasi atau salad yang seimbang. "Saya membuat banyak mangkuk nasi dengan sayuran, protein, dan alpukat untuk Selena," kata Davis kepada Byrdie. "Itu membantu memberinya energi dan stamina, yang dia butuhkan untuk melewati pertunjukannya."

Davis menceritakan bahwa dia membuat salad ayam dengan anggur dan seledri untuk pelantun "Rare" itu. Gomez akan mencampur saladnya, terkadang memilih kalkun, alpukat, kacang-kacangan, dan saus buatan sendiri, menurut Cosmo.

Davis juga mengatakan bahwa Gomez minum banyak air sepanjang hari, dan dia akan minum teh hijau ketika dia kehilangan energi. Laporan mengungkapkan bahwa teh hijau dapat mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan otak, dan bahkan membantu menurunkan berat badan.

3. Makan malam

Menurut Cosmo, dia makan teriyaki untuk makan malam dengan mentimun, salmon atau ayam, alpukat, dan saus teriyaki di atas nasi. Bintang itu juga menyukai sushi, jadi terkadang dia memesan beberapa gulungan yang berbeda.

4. Makanan ringan

Selena Gomez sesekali makan makanan ringan yang tidak sehat untuk memanjakan diri. Bintang itu memberi tahu Bon Appétit bahwa dia harus punya Hot Cheetos dan cokelat di bus turnya. Tapi camilan di belakang panggungnya jauh lebih sehat, acar. Menurut Teen Vogue, Gomez juga suka mengemil mangga dan lemon. Dia akan makan lemon utuh dengan sedikit garam di atasnya.

