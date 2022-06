Pakar Ungkap Khasiat Teh Hijau untuk Kesehatan Kulit, Cegah Keriput dan Jerawat

TEMPO.CO, Jakarta - Teh merupakan salah satu alternatif bagus untuk minuman pagi hari. Selain memberikan kadar kafein, minuman ini juga bisa sangat bagus untuk kulit. Ada satu varietas khusus yang menawarkan banyak manfaat kesehatan yang luar biasa, yakni teh hijau.

Menurut ahli diet terdaftar Trista Best dan dokter kulit bersertifikat Erum N. Ilyas, teh hijau adalah pilihan yang fantastis karena sarat dengan manfaat kesehatan berkat jumlah antioksidannya yang tinggi, dan sangat bagus untuk kulit. "Teh hijau mengandung antioksidan, yang memiliki manfaat kesehatan yang luas mulai dari mencegah penyakit dan mengurangi peradangan hingga meningkatkan kesehatan kulit," kata Best, seperti dikutip She Finds.

Antioksidan sangat kuat untuk menjaga kesehatan jantung, melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas, mengurangi risiko penyakit, dan banyak lagi. "Kita mengambil antioksidan ini melalui senyawa tanaman, fitonutrien dan asam amino dalam makanan yang kita makan dan teh herbal yang kita minum, seperti teh hijau," kata Best.

Kerusakan sel akibat racun dan radikal bebas adalah salah satu penyebab utama masalah kulit. "Kerusakan ini, jika tidak diperlambat atau dihentikan, menyebabkan sejumlah konsekuensi kesehatan yang negatif," catatan Best. Dia menambahkan bahwa kerusakan radikal bebas biasanya menyebabkan keriput, bercak kering, warna kulit tidak merata, dan jerawat. Untungnya, minum teh secara teratur adalah cara yang bagus untuk melindungi tubuh dari kerusakan ini dan mencegah komplikasi kulit.

Selain itu, Ilyas menunjukkan bahwa teh hijau memiliki konsentrasi tinggi polifenol yang disebut epigallocatechin gallate, atau EGCG. Polifenol ini, bersama dengan yang lain yang ditemukan dalam minuman, menawarkan banyak manfaat untuk kesehatan kulit.

"Manfaat EGCG menurut penelitian telah menunjukkan kemampuannya untuk berpotensi menghambat tirosinase, enzim yang berkontribusi pada pigmentasi kulit," jelasnya. Dia mencatat bahwa minum teh hijau untuk menghambat enzim ini bisa menjadi salah satu cara yang bagus untuk mengatasi masalah tersebut dari hiperpigmentasi.

Jika serius ingin memetik manfaat dari teh sehat ini, Ilyas menyarankan untuk meminumnya setiap pagi. "Menambahkan teh hijau ke rutinitas pagi Anda adalah cara yang bagus untuk memulai hari, mengisi kulit dengan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan dan membantu proses perbaikan alami kulit," katanya.

Plus, kandungan kafein bisa membuat teh hijau menjadi alternatif pengganti kopi.

