Swifties Wajib Coba Tren Latihan Treadmill dengan Lagu Taylor Swift

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian dari Anda tentu pernah mendengarkan lagu Taylor Swift saat mengemudi atau membersihkan rumah atau hanya sambil bersantai di sofa. Namun ternyata ada latihan khusus dengan lagu-lagu Taylor Swift untuk menjaga kebugaran hingga menurunkan berat badan.

Jika Anda bosan dengan musik gym yang khas dengan ketukan yang keras, cobalah tren Taylor Swift Treadmill ini yang kebanyakan melibatkan berjalan dan berlari. Pembuat konten TikTok Allie Bennet membuat konten olahraga dengan treadmill sambil mendengarkan lagu-lagu Taylor Swift. Lama olahraganya diatur dalam 10 lagu Swift dan melibatkan berjalan dan berlari selama total 36 menit. Beberapa lagu unggulan termasuk "How You Get the Girl," "Message in a Bottle," "You Belong with Me (Taylor's Version)" dan "Look What You Made Me Do."

Bennett menjelaskan cara melakukan latihan ini. Selama video dirinya berjalan, dia menulis, "Temukan kecepatan Anda dengan ketukan 'The Man,' lalu tambahkan ,1 mph setiap kali lagu berubah." Orang-orang melakukan pengaturan latihan di treadmill apa pun yang mereka inginkan. Bennett biasanya memulai pada pengaturan inlcine delapan dan kemudian menguranginya menjadi incline satu ketika dia berlari.

Menjelang akhir klip, Bennet menambah kecepatannya menjadi tujuh mil per jam, beralih dari jalan cepat ke lari. Dia menulis, "Untuk 'Shake It Off' dan 'Ready for It,' Anda bisa berlari lebih cepat atau tetap berjalan cepat — terserah Anda!" Ingatlah untuk mengakhiri sesi dengan pendinginan sehingga semua otot Anda rileks dan pernapasan Anda mencapai tingkat normal.

Alasan tren Treadmill Taylor Swift bisa populer

Taylor Swift memiliki banyak penggemar dan mereka senang berolahraga mengikuti irama musiknya. Rutinitas latihan yang dirancang cukup sederhana untuk diikuti, tidak seperti beberapa rutinitas viral yang hanya dapat Anda tonton tetapi tidak dapat diterapkan dalam rutinitas Anda sendiri.

Jika Anda menyukai lagu Swift tetapi merasa latihan ini tidak cukup intens, Anda dapat melakukannya di awal sesi dan melanjutkannya dengan latihan intens lainnya. Anda juga dapat mencoba latihan ini setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda.

Rutinitas berjalan dan berlari akan membuat Anda bergerak dari duduk sepanjang hari dan lagu-lagu Swift akan meningkatkan mood Anda. “Saya bahkan mendapat pesan dari orang-orang yang telah mencoba latihan saya yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah merasa bisa berlari sebelumnya, tetapi mereka merasa mudah melakukannya dengan pengaturan latihan,” ungkap Bennett dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

Bagi Anda orang yang tidak suka berolahraga cobalah berolahraga dengan musik. Sebuah studi tahun 2017 menemukan musik dapat membantu memotivasi orang untuk berolahraga untuk jangka waktu yang lebih lama dan sebuah studi tahun 2020 menunjukkan mendengarkan musik dapat meningkatkan kinerja berlari.

Musik menciptakan respons ritme yang membantu kita menyelaraskan gerakan kita dengan musik. Ini juga membantu meningkatkan suasana hati Anda dan memotivasi Anda untuk mendorong diri sendiri lebih keras dan berolahraga lebih lama. Pada akhirnya, jika Anda merasa termotivasi oleh musik Taylor Swift, ini adalah latihan yang pantas untuk dicoba.

TIMES OF INDIA

