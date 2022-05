TEMPO.CO, Jakarta - Katherine Schwarzenegger dan Chris Pratt menyambut kelahiran anak kedua pada Sabtu, 21 Mei 2022. Bayi yang menggemaskan itu dinamai Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. Eloise merupakan anak kedua pasangan ini. Mereka juga memiliki anak perempuan Lyla Maria yang berusia 21 bulan.

Keduanya mengumumkan kelahiran anak kedua mereka di Instagram, Minggu, 22 Mei 2022. "Kami sangat senang mengumumkan kelahiran putri kedua kami," tulis keduanya. "Mama dan bayinya baik-baik saja. Kami merasa sangat diberkati dan bersyukur. Cinta, Katherine dan Chris."

Chris Pratt juga menjadi orang tua bersama putranya Jack, 9, dengan mantan istri, Anna Faris.

Aktor The Guardians of the Galaxy, 42, dan penulis buku laris, 32, itu mengkonfirmasi bahwa mereka menantikan anak kedua mereka bersama pada Desember 2021. Pada hari yang sama, Katherine difoto dengan baby bump saat keluar dan sekitar di Los Angeles.

Meskipun mereka berdua telah berbagi foto Lyla dan Jack di akun Instagram masing-masing, pasangan itu telah mencoba untuk melindungi anak-anak dengan tidak menunjukkan wajah mereka secara online.

"Saya pikir salah satu hadiah terbesar yang pernah diberikan orang tua saya dan saudara-saudara saya adalah hadiah privasi dan memiliki pendidikan yang benar-benar normal," Katherine, putri Arnold Schwarzenegger dan Maria Shriver, kepada Today pada Maret 2021.

Dia melanjutkan, dia dan saudara-saudarinya memiliki masa kanak-kanak yang benar-benar normal dan ajaib. Mereka diizinkan untuk menjadi diri sendiri dan memiliki identitas sendiri. "Kami boleh memilih muncul ke muka publik sebagai apa pun yang kami inginkan asalkan kami merasa nyaman. Itu adalah hadiah yang luar biasa yang diberikan kepada kami anak-anak."

Tapi anggota keluarga terbaru itu mungkin bukan anak bungsu Katherine Schwarzenegger dan Chris Pratt. Pada Juli 2021, bintang Tomorrow War itu memberi tahu E! Daily Pop News bahwa dia ingin memiliki lebih banyak anak. "Saya mungkin harus berbicara dengan Katherine tentang itu, tetapi rencana saya adalah, let's go."

Baca juga: Katherine Schwarzenegger Belajar Hadapi Mom Shaming Online dari Orang Tuanya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.