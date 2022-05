Kim Kardashian Rela Rambutnya Rontok demi Tampil Pirang di Met Gala

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian tampil dengan tatanan rambut pirang di Met Gala 2022, Senin 2 Mei 2022. Dalam vlog Kylie Jenner, Married to the Met, wanita 41 tahun itu mengungkapkan bahwa dia mengambil risiko dengan merelakan rambutnya rontok demi penampilannya untuk Met Gala.

"Saya tidak percaya Anda benar-benar mewarnai rambut Anda," kata Kylie Jenner, kepada Kim Kardashian. "Kamu sangat berani untuk itu."

Dalam video tersebut, Kardashian juga menyamakan rambut pirang platinum barunya dengan pemeran utama wanita Frozen. "Rambutku akan pirang! Seperti Elsa," katanya kepada putri Kylie yang berusia 4 tahun, Stormi Webster, sambil mengenakan foil di rambutnya.

Ibu empat anak ini membuka diri kepada Vogue tentang menemukan warna rambut yang sempurna untuk mencocokkan gaun "Happy Birthday Mr. President" Marilyn Monroe yang terkenal, yang dikenakan Kim Kardashian di karpet merah.

"Saya memang menginginkan perubahan fisik juga, jadi saya pikir saya akan menunggu dan melakukannya untuk ini, jadi saya menghabiskan satu hari untuk mewarnai rambut saya - 14 jam berturut-turut! - untuk menyelesaikannya," ungkapnya.

Sosok yang berjasa di balik rambut pirangnya adalah penata rambut Chris Appleton. "Tampilan rambut sederhana untuk menonjolkan warna platinum, memberi warna rambut dan gaun perhatian," kata Appleton kepada Vogue. "Saya ingin itu menjadi ikon untuk Marilyn, tetapi juga ikon untuk Kim ketika dia memiliki momen pirangnya."

Selain rambutnya, Kardashian mengungkapkan bahwa dia mengalami transformasi fisik yang dramatis agar sesuai dengan gaun ikonik itu. "Saya mencobanya dan itu tidak cocok untuk saya. Saya berkata, 'Beri saya tiga minggu.' Saya harus kehilangan 7 kilogram hari ini," akunya. "Itu adalah tantangan. Itu seperti peran [film]. Saya bertekad untuk menyesuaikannya. Saya belum makan karbohidrat atau gula selama sekitar tiga minggu. Kami mengadakan pesta pizza dan donat di hotel [setelah Met Gala]."

Didesain oleh Jean Louis, gaun itu awalnya berharga USD 12 ribu atau sekitar Rp 173 juta dan dilaporkan sangat ketat sehingga Monroe harus dijahit ke dalamnya sebelum penampilannya yang sangat seksi untuk Presiden John F. Kennedy pada 19 Mei 1962, di penggalangan dana Madison Square Garden, hanya tiga bulan sebelum dia meninggal.

Sehari sebelum Met Gala, Kim Kardashian menerima hadiah sebuah kotak perak yang berisi rambut pirang asli Marilyn Monroe, di Ripley's Believe It Or Not Headquarters. Dalam klip Instagram yang diposting oleh Ripley's, Kardashian terlihat menerima hadiah, yang menurutnya "sangat keren" dan "sangat spesial untukku."

"Ya Tuhan, aku benar-benar akan melakukan voodoo gila--- [untuk] menyalurkannya," candanya sambil memeluk hadiah staf Ripley. "Wow, ini tidur denganku setiap malam," katanya juga sebelum menoleh ke pacar Pete Davidson dan menambahkan, "Maaf sayang."

"Tim Ripley juga memenuhi ruang ganti Met Gala-nya dengan koleksi memorabilia Marilyn Monroe dan JFK untuk membantu menginspirasi penampilannya," tulis keterangan pada postingan tersebut, merujuk pada gaun terkenal yang dikenakan Kim Kardashian.

