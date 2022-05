Kim Kardashian Dikritik Sejarawan karena Pakai Gaun Ikonik Marilyn Monroe

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian muncul dengan gaun ikonik Marilyn Monroe di Met Gala, Senin, 2 Mei 2022. Gaun itu dianggap penting dalam sejarah Amerika karena dipakai saat menyanyikan "Happy Birthday Mr. President" untuk John F. Kennedy pada 1962 dan selama ini dipajang di museum Ripley's Believe It or Not!, Orlando, Florida, Amerika Serikat.

Justine De Young, profesor sejarah mode di Fashion Institute of Technology, mengkritik penampilan tersebut. Dia menganggap penampilan itu tidak bertanggung jawab dan tidak perlu.

"Dia bisa, dan memang, memesan replika yang tidak akan bisa dibedakan dari aslinya. Bagian ikonik dari sejarah Amerika tidak boleh dirusak hanya untuk peningkatan ego dan foto," kata Young.

Merujuk ucapan Kardashian bahwa dia harus menurunkan 16 pon atau lebih dari 7 kilogram berat badan dalam tiga minggu dan mengurangi gula dan karbohidrat sehingga dia bisa masuk ke dalam gaun itu, Young juga memberikan komentarnya. "Diet terburu-buru agar sesuai dengan gaun aslinya juga merupakan pesan yang tidak menguntungkan,” kata dia.

Sejarawan dan kolektor Monroe, Scott Fortner, juga mengatakan alasan penampilan Kardashian mengkhawatirkan.

"Meskipun saya memahami daya tarik keinginan untuk mengenakan gaun ikonik seperti itu, tidak dapat diabaikan bahwa siapa pun selain Marilyn Monroe yang mengenakan gaun ‘Happy Birthday Mr. President' yang terkenal mungkin menjadi perhatian karena beberapa alasan," kata Fortner, seraya menambahkan, "Gaun itu dibuat khusus untuk Marilyn Monroe. Ini bukan pakaian biasa. Itu dibuat oleh desainer pemenang Academy Award Jean Luis, yang telah merancang kostum untuk dua film terakhir Marilyn: The Misfits dan Something's Got to Give."

Fortner, yang memiliki salah satu koleksi pribadi terbesar di dunia milik pribadi Monroe, mengatakan mendiang Monroe ingin gaun itu menjadi salah satu yang unik untuknya. "Ketika Marilyn tahu dia akan tampil di pesta ulang tahun Presiden John F. Kennedy, dia menghubungi Luis dan berkata, 'Saya ingin kamu mendesain gaun yang benar-benar bersejarah, gaun yang mempesona yang unik.' Dia meminta agar itu menjadi gaun yang, 'hanya Marilyn Monroe yang bisa memakainya,'" kata Fortner kepada People.

"Marilyn berdiri telanjang karena kain untuk gaun itu benar-benar terpahat di tubuhnya agar sesuai dengan setiap lekuk tubuh. Kainnya, yang merupakan kasa souffle berwarna daging yang diimpor dari Prancis, dilapisi secara strategis sehingga dia tidak perlu memakai pakaian dalam,” dia melanjutkan.

Fortner mengatakan bahwa gaun Monroe sangat pas untuk dia seorang, tidak akan benar-benar pas jika dipakai orang lain. “Dalam hal ini, ukuran Kim Kardashian agak berbeda dari Marilyn. Secara logis diasumsikan bahwa kain dan jahitannya ditekankan."

Fortner, yang menyaksikan Ripley's Believe It or Not! membeli gaun itu seharga US$4,81 juta atau sekitar Rp70 miliar pada tahun 2016, mencatat bahwa usia gaun itu juga merupakan masalah karena Monroe mengenakannya pada Mei 1962, sehingga gaun itu berusia 60 tahun.

Dia juga melanjutkan bahwa mungkin Kim Kardashian tidak benar-benar cocok dengan gaun itu pada acara Met Gala. Dia curiga ada sesuatu yang disembunyikan outer bulu yang dikenakan Kardashian bersama dengan gaun itu.

PEOPLE