Kim Kardashian Pakai Gaun Ikonik Marilyn Monroe di Met Gala 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian menarik perhatian di karpet merah Met Gala, Senin, 2 Mei 2022. Dia datang bersama dengan kekasihnya, Pete Davidson, dan mengenakan gaun lawas milik bintang legendaris Marilyn Monroe.

Bintang reality show itu meminjam salah satu gaun paling ikonik Marilyn Monroe, gaun “Happy Birthday, Mr. President” yang selama ini dipamerkan di museum Ripley's Believe It or Not! Orlando, Florida, Amerika Serikat. Dia melengkapi gaya glamornya dengan anting-anting berlian dan jaket bulu putih.

"Nah, ini gaun Marilyn Monroe dan berusia 60 tahun dan dia mengenakan ini saat menyanyikan 'Happy Birthday' untuk Presiden John F. Kennedy pada 1962," kata Kardashian kepada koresponden Vogue La La Anthony di karpet merah.

"Saya punya ide untuk mencobanya dan kemudian mereka datang dengan penjaga bersenjata dan sarung tangan," lanjutnya.

Kim Kardashian tiba di Met Gala bertema In America: An Anthology of Fashion di Metropolitan Museum of Art di New York City, New York, AS, 2 Mei 2022. REUTERS/Andrew Kelly

Tapi masuk ke gaun vintage bukanlah hal yang mudah. Ketika dicoba, gaun itu kekecilan. Akhirnya dia minta waktu tiga minggu untuk menurunkan berat badannya. “Saya harus kehilangan 16 pon hari ini," aku Kardashian.

"Itu adalah tantangan. Itu seperti peran [film]. Saya bertekad untuk menyesuaikannya. Saya belum makan karbohidrat atau gula selama sekitar tiga minggu. Kami akan mengadakan pesta pizza dan donat di hotel [setelah Met Gala]," tambahnya.

Didesain oleh Jean Louis, gaun itu awalnya berharga US$12.000 atau sekitar Rp174 juta dan dilaporkan sangat ketat sehingga Monroe harus dijahit ke dalamnya. Dia tampil dengan gaun seksi itu untuk Presiden Kennedy pada 19 Mei 1962 di penggalangan dana Madison Square Garden, hanya tiga bulan sebelum dia meninggal. Ripley's membeli gaun itu dari Julien's Auction pada November 2016 dengan harga US$4,81 juta atau sekitar Rp70 miliar, menjadikannya salah satu gaun termahal di dunia.

Kardashian benar-benar mengikuti Monroe dengan mewarnai rambutnya pirang platinum, ditata dalam sanggul yang ramping, untuk menyatukan seluruh tampilan. Kardashian memang diprediksi akan mengenakan gaun itu setelah The Sun melaporkan bahwa dia dan Davidson mengunjungi Ripley's Believe It or Not!.

Karena gaun Monroe tidak dapat diubah, Kardashian mengambil langkah-langkah kecil di atas karpet merah ketika Davidson, mengenakan setelan hitam klasik dan kacamata hitam, memegang tangannya sepanjang jalan.

Tema Met Gala 2022 adalah "In America: An Anthology of Fashion," dengan kode berpakaian glamor berlapis emas dan dasi putih. Menyalurkan periode waktu antara tahun 1870 hingga 1890, acara tersebut akan meminta para pesertanya untuk mewujudkan keagungan Zaman Gilded New York, menurut Vogue.

Melayani sebagai bagian kedua dari "A Lexicon of Fashion" tahun lalu dan memberi penghormatan kepada sejarah Amerika, pameran resmi untuk "In America: An Anthology of Fashion" tahun ini akan dipajang di ruang museum bertingkat.

Pada Met Gala tahun lalu,Kim Kardashian mengenakan pakaian Balenciaga kustom yang menampilkan bodysuit turtleneck lengan panjang yang dikenakan di bawah gaun T-shirt dengan ekor panjang.

