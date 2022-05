5 Look Zendaya di Met Gala Gaun Chainmail hingga Tampil Bak Cinderela

TEMPO.CO, Jakarta - Jelang Met Gala yang digelar pada Senin 2 Mei, menarik untuk melihat kembali beberapa selebriti yang hadir dengan busana terbaik mereka. Dari Rihanna, Kim Kardashian, dan Zendaya yang tidak diragukan lagi berada di urutan teratas.

Zendaya baru menghadiri Met Gala sejak 2015, tetapi bahkan dalam rentang waktu yang singkat itu, ia memiliki salah satu transformasi gaya terbaik hingga saat ini. Dia menafsirkan tema Met Gala dengan cara yang menarik. Dia menghidupkan konsep 'camp' dengan gaun Cinderella miliknya sendiri oleh Tommy Hilfiger, yang menyala pada gelombang sihir tongkat yang dipegang oleh stylist terkenalnya, Law Roach. Untuk tema Katholik Met Gala 2018, ia mengenakan gaun chainmail dari Versace yang terinspirasi Joan of Arc.

Setelah penundaan dan pembatalan karena pandemi, bagian pertama dari Met Gala 2021 berlangsung pada 13 September 2021, dengan tema “In America: A Lexicon of Fashion. Tahun ini melengkapi tema bagian pertama, yaitu “In America: An Anthology of Fashion” dengan dress code “gilded glamour."

Meski ikon fashion itu tidak akan hadir untuk tahun 2022, mari meniliki kembali setiap penampilannya di Met Gala tahun-tahun sebelumnya

1. Met Gala 2015: “China: Through the Looking Glass”

Pada Met Gala pertamanya di tahun 2015, Zendaya mengenakan gaun Fausto Puglisi, lengkap dengan pakaian latih yang rumit dan dirancang dengan indah. Dia mencuri perhatian saat itu.

2. Met Gala 2016:“Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”

Gaun emas berkilauan Zendaya rancangan Michael Kors terlihat memukai. Dengan kilau emas yang agung dan siluet yang elegan, ini adalah representasi sempurna dari gaya Zendaya saat itu.

3. Met Gala 2017: “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between”

Ini mungkin salah satu penampilan paling memukau di Met Gala 2017. Semuanya, mulai dari rambut tebal Zendaya hingga riasan beraninya hingga gaunnya yang menyapu membuat glamor.

4. Met Gala 2018: “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”

Zendaya di Met Gala 2018. Instagram.com/zendaya

Zendaya mengenakan gaun Versace yang sekilas terlihat ksatria berbaju zirah. Terstruktur namun dengan gerakan yang indah saat dia berjalan, ini mungkin gaun Met Gala terbaik Zendaya hingga saat ini.

5. Met Gala 2019: “Camp: Notes on Fashion”

Zendaya. Instagram/@tommyhilfiger

Met Gala 2019 benar-benar waktu Zendaya untuk bersinar. Dia muncul di pesta dansa dengan berpakaian seperti Cinderella, dengan penata gaya pribadinya, Law Roach, yang berperan sebagai Ibu Peri-nya. Gaun itu — tulle, lengan mengembang, rok, dan semuanya — menyala dengan lambaian tongkat Roach.

