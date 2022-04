Zendaya Absen di Met Gala Dua Tahun Berturut-turut

TEMPO.CO, Jakarta - Met Gala 2022 akan berlangsung tanpa Zendaya. Aktris Euphoria berusia 25 tahun itu sekali lagi melewatkan pesta fashion tahunan di New York karena harus bekerja.

"Saya benci mengecewakan penggemar saya di sini, tetapi saya akan bekerja," kata Zendaya dalam wawancara dengan Extra, Jumat, 22 April 2022. "Gadismu harus bekerja dan membuat beberapa film... Saya berharap yang terbaik untuk semua orang."

Dia menambahkan bahwa pada akhirnya dia akan kembali hadir di acara itu, entah kapan.

Ini menandai tahun kedua berturut-turut Zendaya tidak hadir di pesta amal itu. Pada September 2021, dia mengungkapkan bahwa dia tidak dapat menghadiri malam terbesar dalam mode karena jadwalnya bentrok dengan produksi untuk musim 2 dari seri HBO Max hitsnya.

"Penggemar saya akan sangat kecewa dengan saya," katanya. "Sayangnya saya tidak bisa hadir karena saya akan bekerja untuk Euphoria."

Met Gala 2022 akan berlangsung pada 2 Mei di Metropolitan Museum of Arts di New York City. Tanggal ini melanjutkan tradisi acara yang diadakan pada hari Senin pertama di bulan Mei. Beda dengan Met Gala 2021 yang diadakan pada September.

Tema tahun ini adalah "In America: An Anthology of Fashion" dengan dress code glamor berlapis emas dan dasi putih. Terinspirasi periode waktu antara tahun 1870 hingga 1890, acara tersebut akan meminta para tamu untuk mewujudkan masa kejayaan Gilded Age New York menurut Vogue. Pasangan Blake Lively dan Ryan Reynolds akan menjadi co-chair bersama pemenang Oscar Regina King dan superstar Broadway Lin-Manuel Miranda.

Era ini dikenal dengan industrialisasi besar dan melahirkan orang-orang seperti John D. Rockefeller, J.P. Morgan, dan Cornelius Vanderbilt. Kemakmuran dan perubahan budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya sangat signifikan. Bola lampu dipatenkan, telepon ditemukan, upah meroket, begitu pula gedung pencakar langit dan kekayaan.

Melayani sebagai bagian 2 dari Met Gala "A Lexicon of Fashion" tahun lalu dan memberi penghormatan kepada sejarah Amerika, pameran resmi untuk "In America: An Anthology of Fashion" tahun ini akan dipajang di ruang museum bertingkat.

Met Gala 2020 dibatalkan karena pandemi Covid-19. Artinya, Zendaya hadir terakhir kali hadir pada 2019, ketika ia menghiasi karpet merah dengan gaun yang terinspirasi Cinderella. Aktris The Greatest Showman tiba di acara bertabur bintang dalam gaun pesta Tommy Hilfiger korset hitam dan biru dengan lengan pouffy putih dan rok penuh. Dan berkat bantuan ibu perinya, stylist Law Roach, dengan lambaian tongkat sihirnya, itu menyebabkan seluruh pakaiannya menyala.

