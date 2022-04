Selena Gomez Ikut Forum Aksi Kesehatan Mental Pemuda, Ada Misi Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez bekerja sama dengan Gedung Putih untuk mengakhiri stigma seputar kesehatan mental. Pada Selasa, MTV Entertainment mengumumkan akan bermitra dengan penyanyi Breakthrough berusia 29 tahun dan merek kecantikannya, Rare Beauty's Rare Impact Fund, untuk menjadi tuan rumah Mental Health Youth Action Forum pertama yang berkoordinasi dengan Biden-Harris Administration pada Rabu, 18 Mei di Washington D.C.

Dipresentasikan sebagai bagian dari MTVE's Mental Health is Health Initiative, Gomez dan organisasinya akan bergabung dengan 30 aktivis pemuda kesehatan mental lainnya yang memberdayakan kaum muda untuk merangkul percakapan tentang kesehatan mental. Acara ini berlangsung sehari sebelum Hari Aksi Kesehatan Mental, yang akan melihat organisasi, merek, lembaga pemerintah, dan pemimpin budaya berkumpul dan mendorong orang yang membutuhkan untuk mencari dukungan kesehatan mental.

"Sebagai advokat untuk kesehatan mental, saya senang bergabung dengan MTV Entertainment bersama inisiatif dampak sosial saya, Rare Impact Fund, dengan tujuan menghilangkan stigma kesehatan mental melalui membentuk percakapan positif tentang penerimaan diri dan kesejahteraan mental," kata Gomez dalam sebuah pernyataan.

"Saya memiliki niat sejak lama untuk advokasi dan pendidikan kesehatan mental, itulah sebabnya saya menciptakan Rare Beauty dan Rare Impact Fund," lanjut bintang Only Murders in the Building. "Melanjutkan pekerjaan penting ini adalah misi pribadi dan memberdayakan kaum muda untuk mengatasi kesehatan mental mereka."

Rare Impact Fund diluncurkan pada Juli 2020. Satu persen dari semua penjualan Rare Beauty disumbangkan untuk inisiatif ini selain dana yang dikumpulkan oleh merek makeup dengan yayasan filantropi, individu, mitra perusahaan, dan konsumen. Ditujukan untuk mendukung organisasi yang bekerja untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental di sekolah, Rare Impact Fund telah menetapkan tujuan untuk mengumpulkan US$100 juta atau sekitar Rp1,44 triliun selama dekade berikutnya.

Selena Gomez termasuk selebriti yang peduli dengan kesehatan mental. Bintang pop itu telah lama mengungkapkan pertempurannya dengan kecemasan dan depresi. Setelah itu, dia mengungkap diagnosis bipolarnya pada April 2020 dalam acara Instagram Live Miley Cyrus, Bright Minded.

PEOPLE

