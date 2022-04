Selena Gomez Ingin Menjaga Kesehatan Mental Senormal Berolahraga

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez meluncurkan Wondermind, platform kesehatan mental. Di antara kesibukannya syuting musim kedua Only Murders in the Building dan mengelola Rare Beauty, dia mengerjakan proyek yang ingin mengubah narasi kesehatan mental dan menciptakan lebih banyak pendidikan di sekitarnya.

Co-founder dan co-CEO Wondermind adalah ibu Gomez, Mandy Teefey, produser eksekutif 13 Reasons Why, dan co-founder Newsette Daniella Pierson. Meskipun mereka menjangkau tiga generasi — Gen Z, milenium, dan Gen X — mereka terikat pada hasrat bersama mereka untuk kesehatan mental, kata Pierson.

"Ketika Daniella, ibu saya, dan saya awalnya terhubung dengan perjalanan kesehatan mental individu kami, kami terikat pada fakta bahwa tidak ada sumber daya yang dapat diakses untuk orang-orang yang berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri," kata Gomez. "Kami juga berbicara tentang betapa berbedanya pengalaman kami masing-masing dan stigma yang kami hadapi, yang membuat kami menyadari bahwa tidak ada pendekatan yang sama untuk kesehatan mental."

Pada tahun 2020, Gomez membuka tentang kesehatan mentalnya dalam sesi Instagram Live dengan Miley Cyrus, mengungkapkan bahwa dia didiagnosis dengan gangguan bipolar. Dia sebelumnya juga telah membahas perjuangannya dengan kecemasan dan depresi, yang dia jelaskan adalah efek samping dari lupus.

“Motto kami adalah Anda harus menemui terapis — kami bukan pengganti terapis, namun, seperti halnya kebugaran fisik, jika Anda cukup beruntung memiliki pelatih pribadi, Anda tidak bisa hanya mengandalkannya seminggu sekali dan berpikir Anda akan mendapatkan hasil gila ini," kata Pierson. "Ini hampir sama dengan terapis - terapis yang baik mana pun akan memberi tahu Anda, Anda harus melakukan pekerjaan di antaranya."

Praktik sehari-hari untuk menjaga kesehatan mental Anda dengan cara yang kecil namun berdampak, adalah apa yang disebut oleh para pendirinya sebagai "kebugaran mental". Ekosistem Wondermind akan mencakup konten dan alat untuk kebugaran mental (misalnya, latihan jurnal harian), serta podcast yang akan datang, yang diperiksa oleh pakar kesehatan mental.

"Kami percaya bahwa melatih otak dan kesehatan mental Anda sama pentingnya dengan melatih tubuh Anda," kata Gomez menambahkan rutintias kebugaran mentalnya. "Apa yang benar-benar membantu saya adalah menjangkau teman atau keluarga untuk membicarakan perasaan saya, dan saya juga merekomendasikan berolahraga - saya telah melakukan banyak kelas latihan intensitas tinggi, seperti tinju, yang memungkinkan saya melepaskan energi saya! "

Cara lain dia berlatih kebugaran mental adalah dengan membatasi waktunya di media sosial. "Beristirahat dari media sosial adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat untuk kesehatan mental saya. Saya membuat sistem di mana saya masih tidak memiliki kata sandi saya. Dan kebencian dan perbandingan yang tidak perlu hilang. setelah saya meletakkan telepon saya," ujarnya.

Meskipun dia mengaku tidak menggunakan internet dalam empat setengah tahun untuk melindungi kesehatan mentalnya, Gomez berharap dapat menyediakan jenis sumber online gratis yang dapat membantunya berjuang dengan kesehatan mentalnya sendiri. "Saya sangat senang dengan komunitas yang kami buat — saya pikir sangat penting bagi kita semua untuk mengingat bahwa kita tidak sendirian. Saya tahu betapa kesepian dan menakutkan rasanya untuk meminta bantuan, tetapi dengan dukungan komunitas, tidak akan menakutkan atau tabu untuk berdiskusi secara terbuka," ujarnya.

