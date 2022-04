Kaya Antioksidan Ini 3 Manfaat Stroberi untuk Kesehatan

TEMPO.CO, Jakarta - Stroberi memiliki rasa yang manis dan asam. Buat berwarna cerah ini juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Secara botani, stroberi adalah ujung benang sari tanaman stroberi yang membesar (alias bagian penghasil serbuk sari dari tanaman berbunga), menurut Institut Ilmu Pangan dan Pertanian Universitas Florida (UF). Dan bintik hitam kecil di luar itu sebenarnya buahnya.

Selain rasanya yang manis yang menarik bagi semua jenis pemakan buah stroberi juga merupakan sumber nutrisi yang mencakup antioksidan penangkal penyakit, serat, zat besi, asam folat, dan vitamin A dan C. "Faktanya, stroberi memiliki lebih banyak vitamin C per porsi daripada jeruk," kata ahli diet Ilana Muhlstein, seperti dilansir dari laman Shape.

Selain vitamin dan mineral, stroberi juga dikemas dengan fitonutrien. Menurut ahli diet Keri Glassman, termasuk anthocyanin, ellagitannin, terpenoid, flavonol, dan asam fenolik. Fitonutrien adalah senyawa tanaman (alias polifenol) dengan efek antioksidan dan anti-inflamasi serta fasilitas kesehatan lainnya. Antosianin, khususnya, tidak hanya bertanggung jawab atas warna merah stroberi tetapi juga telah terbukti menjaga kesehatan jantung Anda.

Sebagai antioksidan, vitamin C dapat mengurangi dan menghilangkan radikal bebas atau molekul tidak stabil yang secara berlebihan dapat memicu kerusakan sel dan stres oksidatif, yang dapat berkembang menjadi kondisi kronis seperti penyakit jantung. Sementara itu, potasium dapat mengendurkan pembuluh darah, membantu mengontrol tekanan darah dan mencegah masalah jantung, menurut American Heart Association.

Berikut ini 4 manfaat utama stroberi

1. Mencegah Kanker

Studi menunjukkan bahwa buah beri (termasuk stroberi) dapat membantu mencegah beberapa jenis kanker (mis. kanker payudara dan kanker serviks, untuk menyebutkan dua) melalui kemampuan mereka untuk melawan stres oksidatif dan peradangan - keduanya telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker. Terlebih lagi, dalam penelitian laboratorium dan hewan ellagitannins serta asam ellagic, senyawa tanaman lain dalam stroberi, telah ditemukan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Karena itu, diperlukan lebih banyak penelitian pada manusia sebelum menarik kesimpulan konkret tentang manfaat stroberi untuk melawan kanker.

2. Menjaga kesehatan otak

"Stroberi kaya akan flavonoid, folat, dan anthocyanin, yang berkorelasi dengan peningkatan kesehatan otak," kata Muhlstein. Sebuah studi 2012 yang diterbitkan dalam Annals of Neurology menunjukkan bahwa makan stroberi lebih dari dua kali seminggu dapat menunda penuaan kognitif hingga 2,5 tahun. Para peneliti menghubungkan efek peningkatan otak ini dengan flavonoid buah. Terlebih lagi, penelitian menunjukkan bahwa buah beri (termasuk stroberi) dapat meningkatkan jumlah neuron baru di otak serta mengubah jalur yang terlibat dalam menyebabkan peradangan, kelangsungan hidup sel, transmisi sel saraf - yang semuanya dapat berperan dalam meningkatkan fungsi otak. dan, pada gilirannya, mencegah penyakit neurodegeneratif, menurut Stasiun Percobaan Pertanian New Jersey di

Universitas Rutger.

3. Membantu penyerapan nutrisi

Untuk vegan dan vegetarian, stroberi bisa menjadi tambahan penting untuk makanan apa pun. "Tanpa daging sebagai sumber zat besi, banyak vegan melengkapi diet mereka dengan makanan nabati yang mengandung zat besi seperti bayam dan quinoa," kata Villacorta. Bukan pemakan daging dapat mencoba makan stroberi dengan makanan yang merupakan sumber zat besi yang baik untuk meningkatkan penyerapan, katanya. Anda juga bisa memasangkan stroberi dengan telur untuk membuat camilan yang sempurna.

Pastikan untuk memilih stroberi yang besar dan memiliki kilau alami dengan topi hijau cerah dan rona merah cerah, karena ini semua adalah tanda-tanda buah yang sepenuhnya matang, menurut Fakultas Pertanian, Makanan dan Lingkungan Universitas Kentucky. Setelah sampai di rumah, simpan di lemari es, dalam keadaan tertutup, belum dicuci, dan tutup sampai Anda siap untuk makan, pada saat itu Anda harus membilas buah beri dengan air dingin sebelum melepas tutupnya. Anda juga dapat menemukan stroberi beku, beku-kering, dan dimasukkan ke dalam produk kemasan lainnya, seperti selai.

Meskipun stroberi cukup lezat untuk dimakan langsung, Anda juga bisa mendapatkan rasa manis musim panas dengan memasukkan buah ke dalam berbagai hidangan berbeda. Misalnya untuk salad, smoothie, kue, hingga selai.

