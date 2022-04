Cerita Nikita Willy Melahirkan Anak Pertama Banyak Terbantu dengan Olahraga

TEMPO.CO, Jakarta - Nikita Willy menunjukkan proses persalinan putra pertamanya Issa Xander Djokosoetono, melalui vlog Youtube, Sabtu 16 April 2022. Dia mengatakan selama proses persalinan dia banyak terbantu dengan olahraga yang dilakukan di masa kehamilan.

Nikita melahirkan putra pertamanya, di rumah sakit Cedar Sinai, Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada Kamis malam, 7 April 2022, melalui proses persalinan normal. Di awal vlog, Niki dan Indra terlihat bersiap dengan barang-barang persalinan menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, Niki kemudian menjalani pemasangan foley balloon catheter dan dimasukkan cairan pitocin untuk proses induksi, sambil memonitor detak jantung bayi dan kontraksi yang dirasakannya.

“Sekarang kontraksinya sudah setiap tiga sampai 5 menit, aku lebih nyaman berdiri sambil stretching, karena aku sudah tidak boleh makan aku ngemil es batu,” ujarnya sambil merasakan kontraksi. Beberapa kali Niki terlihat berdiri sambil sedikit stretching menggerakkan badannya untuk mengurangi nyeri kontraksi. Indra pun membantu dengan memberikan pijatan agar Niki merasa lebih nyaman.

Keesokan harinya, Niki pindah kamar persalinan dan air ketubannya pecah secara alami di pembukaan 5. Setelah itu epidural dimasukkan dan Niki terlihat lebih banyak berbaring karena menggigil. Sekitar pukul 22:00, waktu Los Angeles, pembukaan Niki sudah lengkap, dokter dan perawat telah berkumpul karena Niki sudah siap untuk melahirkan.

Nikita mengatakan dia sempat merasa tegang saat masuk ruang persalinan, Meski sudah sering nonton video persalinan, belajar dan diskusi dengan dokter serta perawat. “Ternyata pas menjalani, ilmu-ilmu yang aku belajar di Jakarta, stretching, olahraga yang aku lakukan di Jakarta benar-benar bermanfaat banget pada saat kontraksi, jadi aku lumayan tahu apa yang harus aku lakukan pada saat kontraksi,” katanya.

Niki menceritakan dia sempat tidak mengerti cara mendorong. Namun dengan bantuan dokter dan perawat, serta Indra yang di sisinya dia berhasil melewatinya. “Alhamdulillah, push-nya cukup lama satu jam trus langsung keluar, jadi sekarang sudah ada bayangan lagi kalau ada anak berikutnya,” katanya.

Penampilan perdana Nikita Willy usai melahirkan anak pertamanya di rumah sakit Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Kamis, 7 April 2022. Foto: Instagram/@nwipofficial

Proses persalinan Nikita Willy ditangani oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi Thais Aliabadi. Dia merasa beruntung bisa ditangani oleh dokter yang merupakan langganan selebritas Hollywood, seperti keluarga Kardashian-Jenner. Bahkan saat persalinannya, Aliabadi yang sedang menghadiri acara premier serial Hulu, The Kardashian, meninggalkan acara tersebut dan langsung meluncur ke rumah sakit. Terlihat di unggahan Aliabadi, dia masih menggunakan gaun pesta saat membantu persalinan Niki.

“Aku merasa beruntung banget ditangani dokter Aliabadi ini, menurut aku dia best doctor in the country, maybe in the world, dokter Thais membuat kita selalu merasa kita satu-satunya pasien dia, kaya mau jam berapa pun ditelepon, selam aapa pun kita ngobrol di kliniknya benar-benar diladenin kaya gak ada orang yang nunggu lagi,” katanta.

Selain dokter Thais Aliaabadi, proses persalinan Nikita juga dibantu oleh perawat persalinan VIP, Miranda. Dia sempat menunjukkan pemandangan di sekitar Hollywood yang terlihat dari ruangan persalinan. Termasuk Pasicif Design Centre, tanda Hollywood, dan Griffith Observatory.

“Beruntung banget kita pake private nurse, Miranda, karena aku sama Indra bener-bener enggak tau kalau di sini semandiri itu nggak ada yang bimbing dari a sampai z, cuma Miranda yang membantu dari awal sampe di rumah sakit sampai di postpartum room,” jelas wanita 27 tahun itu. “Overall rumah sakit ini juga kelas dunia, dan perawat-perawatnya merawat pasien dengan benar, dan yang paling penting di labour room view Hollywood-nya keliatan banget , jadi pas push dengan pemandangan itu worth it.”

