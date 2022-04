Bantu Nikita Willy Bersalin, Dokter Thais Aliabadi Pakai Gaun Pesta

TEMPO.CO, Jakarta - Nikita Willy melahirkan anak pertamanya, Issa Xander Djokosoetono, di Amerika Serikat, pada Kamis malam, 7 April 2022. Persalinannya dibantu oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi Thais Aliabadi yang merupakan langganan selebritas Hollywood.

Aliabadi mengunggah foto dan sekilas cerita di balik persalinan Nikita yang berlangsung di Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, California. Saat itu Aliabadi sedang menghadiri premiere serial Hulu yang paling banyak dinanti publik Amerika, The Kardashians. Serial reality show tersebbut dibintangi keluarga Kardashian - Jenner.

Dalam foto yang diunggah, tampak Niki melakukan kontak skin to skin dengan sang bayi sambil berbaring, didampingi perawat persalinan VIP Miranda, Aliabadi, dan suami Niki, Indra Priawan. Dokter itu tampak mengenakan gaun hitam dengan aksen sequin silver di pinggang, anting-anting silver yang tampak glamor, serta makeup dan tata rambut yang rapi.

Penampilan perdana Nikita Willy usai melahirkan anak pertamanya di rumah sakit Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Kamis, 7 April 2022. Foto: Instagram/@nwipofficial

“Ketika saya mendapat panggilan untuk menolong persalinan dengan dress dan sepatu hak tinggi!!! Lol…” dia menuliskan di keterangan.

Aliabadi merupakan langganan keluarga Kardashian - Jenner. Dia membantu persalinan kedua bayi Kylie Jenner, Khloe Kardashian, juga anak-anak Kim Kardashian yang lahir melalui ibu pengganti.

Unggahan fotonya bersama Nikita juga dikomentari Kylie Jenner dan Khloe Kardasian.

“Queen Dr A,” tulis Khloe. “Hahaha you are so fantastic,” dia menambahkan pada komentar lainnya.

Kylie Jenner berkomentar tanpa kata-kata, hanya mengirim tiga emoji, tertawa, mata hati, dan queen.

Selain keluarga Kardashian – Jenner, Aliabadi juga menangani kehamilan Chrissy Teigen dan Halsey, serta beberapa anggota keluarga kerajaan.

Aliabadi merupakan ob/gyn terkemuka di Amerika Serikat. Menurut sebuah esai di situs resminya, www.draliabadi.com, dia adalah seorang keturunan Iran yang pindah ke Amerika saat berusia 17 tahun. Bersama dengan tim profesionalnya yang ramah, dia menawarkan dukungan untuk kesehatan wanita melalui semua fase kehidupan. Hal yang disukai dari dia adalah kemampuannya menciptakan hubungan personal antara pasien dan dokter.

Nikita juga mengunggah foto sang dokter dengan penampilan glamornya di Instagram Story. “Dokter saya sedang menghadiri premiere TV show adan saya siap untuk mengejan. Dokter terbaik yang pernah ada,” tulis Niki pada foto tersebut.

Di unggahan lain, Niki memperlihatkan Miranda yang juga berpenampilan rapi mempersiapkan dia bersalin. “Dan apa yang bisa saya lakukan tanpamu @mjripper kamu yang terbaik,” dia menulis di foto tersebut.

Nikita Willy melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki setelah berjuang 11 jam. Menurut unggahan ibunda Niki, Yora Febrina, persalinan berlangsung secara normal dengan bayi seberat 3,25 kilogram.

Baca juga: Nikita Willy Cerita Beberapa Pertimbangan Melahirkan di Amerika Serikat