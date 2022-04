Makna Rahasia Perhiasan Meghan Markle di Resepsi Invictus Games

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle terkenal karena membuat pernyataan dengan gayanya, dan bukan hanya variasi fashion. Duchess of Sussex sering memilih perhiasan yang memiliki arti khusus untuknya, dan tampaknya dia benar-benar berusaha keras hari ini dengan pilihan perhiasannya untuk resepsi di Den Haag sebelum dimulainya Invictus Games.

Untuk kesempatan itu, Meghan menonjolkan setelan celana putih koleksi Valentino dengan sejumlah aksesori yang tampaknya memiliki makna khusus—dimulai dengan sepasang anting berlian yang tampak seperti anting Cartier Galanterie de Cartier yang dia kenakan untuk pernikahan 2018 dengan Pangeran Harry.

Itu bukan satu-satunya penghormatan kepada keluarga kerajaan dalam penampilannya. Ibu dua anak itu juga mengenakan jam tangan Cartier Tank, gaya favorit yang ia pakai bersama mendiang ibu mertuanya, Putri Diana. Dia diduga mungkin mewarisi jam tangan Tank yang sama dengan yang dikenakan Diana. Meghan juga memiliki versi jam tangan yang dia beli untuk dirinya sendiri untuk merayakan tugas pra-kerajaan di acara Suits.

Selain itu, Meghan juga memilih kalung liontin karya Sophie Lis dengan pesan romantis. Liontin itu memiliki tanda plus berlian dan minus ruby; itu tertulis dengan kata Prancis qu'hier dan que domain, yang berarti "lebih dari kemarin, kurang dari besok." Kata-kata itu merujuk pada puisi "The Eternal Song" oleh Rosemonde Gerard, yang berbunyi "Karena, kamu tahu, setiap hari aku lebih mencintaimu, hari ini lebih dari kemarin dan kurang dari besok." Kalung Sophie Lis juga menunjukkan dukungan lama Meghan terhadap tujuan kesejahteraan hewan—sebagian dari penjualan dari setiap kalung disumbangkan ke Wild at Heart Foundation, sebuah penyelamatan anjing global.

Terakhir, gelang tangan emas mungil Meghan Markle adalah gelang tangan "Kitten Mitten" yang dijual oleh Catbird. Deskripsi di Catbird berbunyi "gelang tangan mudah semilir, keren dan super foxy...[dengan] sentuhan tirai untuk menonjolkan pergelangan tangan dengan anggun."

Meghan Markle telah berkali-kali mengenakan cincin tipis Catbird, dan merek perhiasan yang berbasis di Brooklyn ini berkomitmen untuk menggunakan emas dan berlian daur ulang dan bersumber secara etis. "Seekor burung kecil memberi tahu kami MM mengenakan Kitten Mitten hari ini," bunyi keterangan akun Instagram resmi merek itu.

TOWN COUNTRY MAG

