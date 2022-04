Katy Perry Tak Lagi Berminat Pakai Kostum Aneh di Met Gala 2022

Katy Perry pada gelaran Met Gala di Metropolitan Museum of Art New York pada 2019. (Instagram/Vogue/coreytenold)

TEMPO.CO, Jakarta - Met Gala 2022 sudah dekat. Katy Perry sudah merencanakan penampilannya di acara fashion dana mal tersebut, tetapi sepertinya akan berbeda dari biasanya.

Penyanyi "When I'm Gone" berusia 37 tahun itu berbicara kepada Page Six Style tentang rencananya untuk Met Gala mendatang pada Jumat, 15 April 2022. Dia mengungkapkan bahwa dia akan mengambil pendekatan yang berbeda dari kostum aneh, gila, dan liar seperti sebelumnya.

"Sangat jelas bagi saya untuk berpenampilan aneh, gila, dan liar, besar, fun, dan warna-warni. Saya pikir kali ini saya akan bergaya yang sama sekali berbeda," kata Perry kepada outlet tersebut.

Berlangsung pada 2 Mei di Metropolitan Museum of Art, tema Met Gala 2022 adalah "In America: An Anthology of Fashion" dengan dress code glamour berlapis emas, dasi putih, menurut Vogue. Acara ini akan dipandu oleh Lin-Manuel Miranda, Regina King, Blake Lively, dan Ryan Reynolds.

Penampilan Met Gala juri American Idol sebelumnya selalu menarik perhatian, termasuk tampilan Maison Margiela Artisanal merah cerah bercadar pada 2017, gaun mini Atelier Versace emas yang dihiasi rantai dengan sayap malaikat raksasa pada 2018, dan gaun lampu gantung besar yang menyala dan kostum burger keju besar yang keduanya dirancang oleh Moschino pada 2019. Bagaimana dia akan menafsirkan glamor berlapis emas?

"Mungkin saya akan datang dengan baju zirah atau semacamnya," kata bintang pop itu, mungkin merujuk pada tampilan lapis baja emas Lil Nas X, yang terungkap setelah pelepasan jubah, di Met Gala tahun lalu. "Mungkin saya bahkan tidak akan pergi, karena saya akan mengirim seseorang baju besi yang akan berpura-pura menjadi aku, dan kemudian aku hanya akan berada di rumah dengan berkeringat!"

Pada Maret, penyanyi "Never Really Over" mengungkapkan bahwa dia akan segera menjadi pembawa acara podcast 10 episode terbatas tentang aktris dan ikon gaya Elizabeth Taylor serta statusnya sebagai influencer pertama berjudul Elizabeth The First, diproduksi oleh dia sendiri bersama House of Taylor and Imperative.

"Seperti kebanyakan orang, saya tertarik dengan pesonanya," kata Katy Perry kepada The Associated Press dalam sebuah pernyataan. "Saya terinspirasi oleh aktivismenya yang berani, jiwa bosnya yang terus-menerus bergerak dalam bisnis, dan melalui semua itu, cara mencintai yang tulus - semua hal yang saya coba jalani dalam hidup saya sendiri. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat berbagi kisahnya di cara ini."

PEOPLE | PAGESIX

