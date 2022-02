Tampilkan Sejarah Mode, Met Gala 2022 Bakal Melibatkan Delapan Sutradara

Jennifer Lopez berpose saat menghadiri Met Gala 2021 di Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala, New York, Amerika Serikat, 13 September 2021. Gaun dari Ralph Lauren yang dikenakan JLo dianggap salah satu yang terburuk di Met Gala 2021 karena terlihat kurang fit dengan tubuhnya. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Met Gala akan diselenggarakan pada Mei 2022. Penyelenggara Met Gala, Metropolitan Museum of Art akan melibatkan delapan sutradara Hollywood untuk membuat sketsa sinematik ruangan American Wing di museum tersebut.

Delapan sutradara itu antara lain Janicza Bravo, Sofia Coppola, Julie Dash, Tom Ford, Regina King, Martin Scorsese, Autumn de Wilde, dan Chloé Zhao.

American Wing sendiri merupakan area di Metropolitan Museum of Art yang menampilkan seni Amerika dari abad ketujuh belas hingga awal abad kesembilan belas. Para sutradara nantinya akan mendesain sketsa sinematik atau "bingkai beku" untuk mengiringi tema setiap ruangan.

Sutradara Ford misalnya, ia akan mendekorasi ulang ruangan yang memamerkan lukisan dinding Versailles tahun 1819 karya John Vanderlyn.

Kurator Met Andrew Bolton mengatakan menggandeng sutradara untuk terlibat dalam Met Gala merupakan cara untuk menampilkan sejarah mode melalui visualisasi dari pandangan sutradara dengan menggabungkan elemen fiksi.

"Mereka (sutradara) menggabungkan fakta dan fiksi di ruang periode. Tapi mereka juga meramaikan cerita dan memperdalamnya," kata Bolton, dikutip dari WWD pada Selasa.

Pada tahun ini, Met Gala mengusung tema "In America: An Anthology of Fashion". Tema tersebut menjadi kelanjutan dari Met Gala September tahun lalu, "In America: A Lexicon of Fashion".

Melalui tema “Anthology” itu, pameran tahun ini akan menampilkan sekitar 100 contoh busana laki-laki dan perempuan periode abad ke-19 hingga pertengahan akhir abad ke-20 yang merepresentasikan sejarah mode Amerika.

"Acara tahun ini adalah salah satu yang akan memperluas interpretasi monolitik sejarah mode Amerika untuk memasukkan desainer, yang mungkin tidak sesukses yang lain, tetapi memiliki dampak dalam rentang waktu yang singkat," kata Bolton.

Pada tahun ini, Met Gala juga termasuk akan menampilkan karya para desainer seperti Bill Blass, Halston, Claire McCardell, Stephen Burrows, Anne Klein, Oscar de la Renta, Norman Norrell, dan sebagainya.

