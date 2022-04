Kiat Park Min Young dan 4 Seleb Korea Menjaga Berat Badan Stabil

TEMPO.CO, Jakarta - Popularitas selebriti Korea semakin meningkat. Tak heran jika banyak ingin meniru cara berpakaian, makeup, hingga rutinitas kesehatan dan rahasia menurunkan berat badan. Salah satu rahasia tubuh rahasia mereka menjaga kebugaran tubuh cukup sederhana yaitu banyak makan sayur.

Masakan Korea telah mendapatkan banyak pengakuan di masa lalu. Makanannya mengandung makanan sehat yang kaya nutrisi, yang bagus untuk menurunkan berat badan. Selain itu, sering disajikan dengan lauk fermentasi yang juga dikenal sebagai kimchi yang baik untuk kesehatan usus dan pencernaan.

Dari olahraga teratur hingga makan makanan sehat seimbang, selebriti Korea memastikan mereka tetap bugar dan menjaga berat badan mereka. Inilah yang dilakukan bintang Korea favorit Anda untuk tetap langsing dan bugar.

1. Bae Suzy

Aktris dan penyanyi Bae Suzy dilaporkan mengikuti waktu makan yang dibatasi, yang melibatkan tidak makan apa pun setelah jam 6 sore. Di pagi hari, dia mengkonsumsi dada ayam tanpa kulit, satu buah ubi rebus dan segelas susu rendah lemak sebagai menu sarapan.

2. Jennie Blackpink

Selain rutinitas menari dan diet yang terencana, Jennie menjaga tubuh langsing dan fleksibel dengan melakukan Pilates – latihan berdampak rendah yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

3. Park Min Young

Aktris What's Wrong with Secretary Kim dan Froecasting Love and Weahter ini mengikuti diet ketat dan dilaporkan telah kehilangan berat badan melalui menari.

4. Son Ye Jin

Aktris The Crash Landing on You tidak percaya pada pembatasan dietnya. Namun, istri aktor Hyun Bin ini makan semuanya dalam jumlah sedang. Selain itu, dia suka melakukan pilates dan di masa lalu, dia mengungkapkan bahwa dia adalah instruktur pilates berlisensi.

5. Jeon Ji Hyun

Pada usia 40, aktris Legend of the Blue Sea, Jeon Ji Hyun masih terlihat cantik. Rahasianya tidak lain adalah disiplin. Dia tetap pada jadwalnya, tidak melewatkan makan dan olahraga teratur untuk menjaga kebugarannya

TIMES OF INDIA

