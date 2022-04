Billie Eilish Pakai Jubah Besar Serba Hitam di Grammy Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Eilish nampak antusias saat ia memasuki karpet merah di Grammy Awards 2022. Penyanyi-penulis lagu The Happier Than Ever tampil dengan selera gaya khasnya — dan bahkan mendorong batasannya sendiri. Seperti saat mendapat penghargaan Academy Award pertama di Oscar, kali ini Eilish memilih tampilan serba hitam.

Dia mengenakan jaket jubah besar ditambah gaun panjang lantai dengan belahan depan yang menunjukkan sedikit kakinya. Wanita 20 tahun ini melengkapi penampilannya dengan sepatu bot hitam chunky bersol karet dan kacamata hitam retro yang ramping.

Billie Eilish tidak asing dengan Grammy. Pemenang Grammy tujuh kali ini meraih tujuh nominasi lagi untuk penampilannya di album 2021-nya Happier Than Ever dan dokumenter Apple+ Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles. Ini menandai tahun ketiga berturut-turut Eilish dinominasikan untuk record of the year, song of the year, dan best pop solo performance.

Dia akan berhadapan dengan sederet artis wanita hebat lainnya, termasuk Doja Cat (delapan nominasi), H.E.R. (delapan nominasi) dan Olivia Rodrigo (tujuh nominasi). Eilish dan Rodrigo memiliki nominasi terbanyak di antara para penampil di Gramy Awards 2022, dengan masing-masing tujuh, album of the year, record of the year, song of the year

Pada Grammy 2021, Eilish membawa gaya skater-punk-nya ke karpet merah – dan memasukkan aksesori COVID-19 yang tepat waktu ke dalam penampilannya.

Penyanyi itu berjalan di karpet merah bersama saudara laki-lakinya FINNEAS yang mengenakan kemeja kancing bermotif merah muda, hitam dan abu-abu dan celana panjang berkaki lebar yang serasi. Ia melengkapinya dengan sepatu kets putih, topi ember, dan masker pelindung wajah yang menampilkan desain multi-warna yang sama.

Eilish mengenakan kemeja berhiaskan kristal, celana yang serasi, dan headpiece berhiaskan berlian untuk menampilkan lagu hitnya "Everything I Wanted" selama acara penghargaan.

Sering terlihat mengenakan pakaian longgar berukuran besar yang netral gender, pelantun "Therefore I Am" ini sebelumnya buka-bukaan tentang sengaja mengenakan pakaian longgar agar orang tidak bisa menilai tubuhnya.

"Saya tidak pernah ingin dunia tahu segalanya tentang saya," kata Billie Eilish dalam iklan Calvin Klein 2019. "Maksudku, itu sebabnya aku memakai pakaian yang besar dan longgar. Tidak ada yang bisa berpendapat karena mereka belum melihat apa yang ada di bawahnya, tahu?"

PEOPLE

Baca juga: Respons Billie Eilish Disebut Berpakaian Terburuk di Oscar 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.