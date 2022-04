Respons Billie Eilish Disebut Berpakaian Terburuk di Oscar 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Tak semua orang suka dengan gaya berpakaian Billie Eilish saat menghadiri upacara pemberian penghargaan Oscar 2022 di Los Angeles, Ahad, 27 Maret 2022. Dibandingkan dengan selebritas lainnya, penyanyi berusia 20 tahun ini memiliki selera berpakaian unik. Dia suka pakaian yang kebesaran, dan baru akhir-akhir ini dia berani menampilkan lebih banyak tubuhnya.

Saat menghadiri Oscar 2022, dia pelantun "No Time To Die" itu mengenakan gaun Gucci hitam yang mencerminkan karakternya. Namun, salah satu pengguna TikTok sepertinya bukan penggemar cara dia berpakaian. Dia memasukkan Billie ke dalam daftar selebritas berpakaian terburuk.

Menanggapi hal tersebut, Billie memberi respons yang tidak diduga. Dia membalas hater itu saat dia duduk di toilet.

"I HAVENT had enough of my sh-t. i am sh-tting right now,” said Billie, kata Billie, membuktikan bahwa dia berkelas menghadapi hinaan.

Para penggemar mendukungnya di bagian komentar. "Balasan hebat Billie," tulis akun resmi Lionsgate. “U ATEEEE,” tulis bintang dan aktris media sosial Sissy Sheridan.

Pengikut Billie lainnya merespons dengan cara yang sama: "respons dari toilet." "Kamu sangat tidak terganggu selalu ini sebabnya aku mencintaimu." "Dia menyesali konten tiktok itu sekarang."

Billie tiga kali berganti pakaian di hari yang sama. Saat berada di karpet merah, dia mengenakan gaun hitam off shoulder berlapis-lapis yang membuatnya tampak seperti kencan impian anak laki-laki gothic Victoria. Vogue bahkan menyebut dia dan saudara laki-laki Finneas sebagai "saudara berbusana terbaik" di karpet merah.

Saat tampil di panggung membawakan lagunya yang menang Oscar, dia mengganti pakaian dengan dress hitam oversize.

Setelah itu, dia menghadiri Vanity Fair Oscars After-Party dengan tampilan yang edgy. Dia memakai over-the-knee, platform, sepatu bot bertali, pilihan alas kaki yang jarang terlihat di karpet merah. Billie Eilish menunjukkan bahwa platform, sepatu bot di atas lutut seharusnya tidak hanya disediakan untuk kegiatan di luar pesta. Sepasang bot itu menambahkan getaran edgy ke gaun feminin dan jauh lebih nyaman daripada sepasang sepatu hak tinggi.

