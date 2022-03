4 Khasiat Semangka untuk Menjaga Kulit Sehat dan Awet Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Buah semangka disukai karena menyegarkan dan nikmat. Kandungan airnya yang tinggi dapat menghidrasi tubuh terutama di saat cuaca panas. Selain itu, semangka juga telah terbukti meningkatkan kesehatan kulit. Berkat nutrisinya, semangka dapat membantu membuat kulit yang lebih cerah, halus, dan kenyal.

Semangka mengandung berbagai vitamin esensial dan antioksidan yang meningkatkan kesehatan kulit. "Semangka memiliki vitamin A, C, dan E, serta jumlah air yang tinggi, yang semuanya meningkatkan hidrasi kulit dan stimulasi kolagen," ujar dokter kulit bersertifikat dan pendiri Pusat Kanker Kulit & Bedah Kosmetik New Jersey, Adriana Lombardi, kepada Mind Body Green.

Vitamin A, C, dan E merupakan bagian integral dari produksi kolagen. Makan semangka serta mengoleskannya ke kulit dapat memberikan anti-penuaan, hidrasi, dan perlindungan dari kerusakan akibat radikal bebas.

1. Kulit awet muda

Manfaat utama perawatan kulit semangka adalah kemampuannya untuk meningkatkan produksi kolagen berkat vitamin C. "Ini merangsang produksi kolagen sehingga menebalkan kulit dan memperbaiki garis-garis halus," menurut dermatolog bersertifikat NYC Debra Jaliman.

Selain merangsang kolagen, vitamin C juga terbukti menstabilkan kolagen yang sama untuk manfaat jangka panjang yang serius. Jadi, vitamin C tidak hanya meminimalkan garis-garis halus dan kerutan, tetapi juga mencegahnya muncul kembali.

2. Menghidrasi

Bukan rahasia lagi bahwa semangka mengandung banyak air. Tetapi baik vitamin E dan vitamin C juga memiliki manfaat pelembap. Vitamin C juga telah terbukti mengurangi hilangnya kelembapan. Intinya, vitamin E memberikan kelembapan; vitamin C membantu menguncinya agar kulit yang kenyal dan sehat secara keseluruhan.

3. Melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas

Vitamin C dan E juga dapat mengelola atau meminimalkan efek kerusakan akibat sinar matahari. Sifat antioksidan vitamin E bahkan dapat memberikan perlindungan terhadap kerusakan radikal bebas seperti radiasi sinar ultraviolet.

4. Menenangkan

"Kulit semangka memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu meringankan eritema dan mengurangi peradangan," kata Lombardi. "Ini dapat diterapkan sebagai masker pendingin atau digunakan pada area tertentu yang meradang dari kondisi seperti rosacea dan sengatan matahari."

Berbeda dengan manfaat perawatan kulit lainnya, cara terbaik untuk mendapatkan manfaat menenangkan ini adalah dengan menggunakan kulit semangka sebagai masker wajah DIY. Caranya, masukkan kulit semangka ke dalam lemari es, dan, setelah 10 menit dingin, iris tipis untuk mengoleskannya ke area yang teriritasi atau meradang.

