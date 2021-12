12 Buah yang dapat Merevitalisasi dan Menghidrasi Kulit Menurut Ahli

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak diragukan lagi bahwa makan buah – terutama minimal dua porsi sehari – sangat penting untuk diet yang seimbang dan sehat. Namun, selain itu, buah-buahan sangat bermanfaat bagi kulit Anda. Dari antioksidan hingga vitamin A dan C, ada banyak nutrisi dalam buah-buahan yang membantu meningkatkan kesehatan kulit.

Tentu, rutinitas perawatan kulit yang terperinci dapat membantu menciptakan kulit yang lebih bersih, tetapi terlepas dari jenis kulit yang Anda miliki, diet termasuk buah-buahan akan membantu organ terbesar tubuh kita berkembang. Selain itu, makan buah umumnya bermanfaat bagi kesehatan Anda secara keseluruhan. Melansir laman POPSUGAR, dokter kulit bersertifikat Dendy Engelman, dan Kristen Fleming, memaparkan buah yang paling bermanfaat bagi kulit Anda, nutrisi apa yang menjaga kulit tetap terhidrasi, dan buah mana dapat membantu Anda memiliki cahaya wajah alami itu.

Buah yang bermanfaat untuk kulit

1. Semangka

Meskipun semangka adalah buah paling segar dan segar untuk dimakan selama musim panas, kabar baiknya adalah semangka memiliki manfaat untuk kulit yang bertahan sepanjang tahun. "Buah-buahan padat air, seperti semangka, adalah sumber hidrasi yang bagus, yang merupakan kunci dalam menjaga kulit tetap sehat dan tampak awet muda," kata Dr. Engelman.

Semangka terdiri dari 93 persen air dan kaya akan asam malat, yang membantu menghilangkan sel-sel kulit mati dari lapisan atas kulit. Berkat manfaat asam malat, kulit Anda cenderung memiliki kulit yang lebih halus.

2. Berry

Baik itu stroberi, blackberry, atau blueberry, berry pada umumnya baik untuk kulit karena mengandung antioksidan vitamin C dan vitamin A. “Vitamin C merupakan antioksidan dan berperan dalam pembentukan kolagen, sedangkan vitamin A digunakan untuk mengobati jerawat dan mencegah garis-garis halus dan kerutan," jelas Fleming. "Baik vitamin A dan C juga digunakan untuk memperbaiki hiperpigmentasi." Jangan membatasi diri Anda hanya pada blueberry dan blackberry biasa — mulberry, raspberry, dan cranberry juga baik untuk kulit.

3. Kelapa

Pikirkan kelapa hanya disediakan untuk liburan pulau Anda dan piña colada tanpa akhir? Pikirkan lagi. “Buah-buahan yang lebih berlemak seperti kelapa juga bagus untuk kulit Anda,” jelas Dr. Engelman. "Selain memberikan hidrasi, kelapa mengandung asam laurat yang tinggi, yang membantu membunuh bakteri penyebab jerawat." Selain kelapa mentah, minyak kelapa mengandung asam linoleat (vitamin F), yang membantu kulit mempertahankan kelembapan.

4. Pisang

Selain mengisi dan memberi energi, pisang mengandung fenolat dan antimikroba, yang membantu mengobati lesi jerawat. Menurut Fleming, fenolat adalah senyawa yang menawarkan perlindungan terhadap enzim yang menyebabkan kerusakan kolagen dan elastin di kulit. Fenolik umumnya ditemukan dalam kulit pisang dan juga sering digunakan untuk mengobati luka bakar atau radang kulit.

5. Pepaya

Pepaya tidak hanya disukai karena rasanya yang manis dan suasana tropisnya. “Pepaya mengandung enzim yang disebut papain dan chymopapain, yang membantu mengurangi peradangan. Mereka juga dapat membantu mempertahankan diri dari kerusakan kulit, mencegah penuaan dini, dan meningkatkan elastisitas karena jumlah antioksidannya yang tinggi,” jelas Dr. Engelman.

6. Alpukat

Ada alasan mengapa semua orang menyukai roti panggang alpukat, dan dapat bermanfaat untuk kulit. "Buah-buahan yang lebih berlemak seperti alpukat mendukung struktur kolagen dan elastin di dalam kulit Anda. Ini membantu Anda terlihat lebih muda lebih lama," kata Dr. Engleman. Dia juga mencatat bahwa alpukat kaya akan antioksidan dan lemak sehat seperti asam oleat dan dikemas dengan senyawa yang dapat melindungi kulit Anda dari kerusakan akibat sinar matahari.

7. Plum

Meskipun buah yang kurang populer, buah plum memiliki manfaat kulit yang tidak boleh diabaikan. Menurut Fleming, plum memiliki antioksidan yang menetralisir radikal bebas untuk membantu melawan penuaan dan kerusakan lingkungan. Jumlah antioksidan yang tinggi juga memberikan perlindungan terhadap sinar matahari UV yang berbahaya dan melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari.

8. Delima

Menurut Dr. Engelman, ada banyak manfaat dari makan buah delima, karena memiliki antioksidan seperti vitamin C, yang mengurangi kerusakan sel dalam tubuh dan mengurangi peradangan pada kulit. "Delima mengandung antimikroba alami dari vitamin C yang memerangi pertumbuhan jamur dan bakteri di kulit, yang dapat membantu mencegah timbulnya jerawat. Ia juga dikenal dapat meningkatkan aliran darah dalam tubuh, membuat kulit Anda bercahaya alami," katanya. .

9. Mangga

Mangga memiliki khasiat yang penting untuk kulit. “Mangga adalah sumber yang kaya beta karoten dan prekursor vitamin A, yang memiliki manfaat untuk penuaan dan kulit yang rentan jerawat,” jelas Fleming.

10. Grapefruit

Grapefruit adalah salah satu dari banyak buah jeruk yang bagus untuk kulit. Menu sarapan yang disukai banyak orang, jeruk bali memiliki manfaat antipenuaan karena tingginya kadar vitamin C. Fleming juga mencatat bahwa jeruk bali meningkatkan produksi kolagen dan membantu kulit tetap cerah.

11. Jeruk

Mirip dengan jeruk bali, jeruk juga mendukung produksi kolagen. Dr Engelman menjelaskan bahwa jeruk memiliki kemampuan khusus untuk meratakan warna dan tekstur kulit seseorang. Mengkonsumsi jeruk utuh sangat membantu, karena membuat kulit lebih kencang dan meminimalkan tanda-tanda penuaan.

12. Biji Anggur

Biji kecil dan renyah dalam anggur merah dan hijau adalah cara yang bagus untuk membantu kulit Anda. "Mengkonsumsi biji anggur dapat membantu Anda bekerja lebih keras untuk melindungi kulit Anda dari efek merusak matahari. Dikemas dengan vitamin C dan antioksidan penting lainnya, biji anggur dapat bermanfaat bagi kulit dengan bertahan melawan radiasi UV berbahaya yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerutan yang dalam dan bintik matahari,” kata Dr. Engelman.

Baik Dr. Engelman dan Fleming sepakat bahwa meskipun ada sejumlah vitamin dan nutrisi dalam buah-buahan yang membantu menjaga kulit tetap cantik, terhidrasi, dan awet muda, nutrisi ini juga penting untuk menjaga kesehatan Anda. Lihat buah mana yang Anda suka, dan pertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam diet harian Anda!

