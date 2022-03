Hian Tjen x Make Over di Arab Fashion Week Bawa Inklusivitas Fashion dan Beauty

Paula Verhoeven menjadi model yang mereprentasikan kolaborasi Make Over dan Hian Tjen di Arab Fashion Week 2022/2023. (dok. Make Over)

TEMPO.CO, Jakarta - Hian Tjen dan Make Over berkolaborasi dalam Arab Fashion Fashion Week 2022/2023 yang digelar pada Jumat, 25 Maret 2022, di Dubai Design District, United Arab Emirates. Dalam fashion show ini Hian Tjen dan Make Over menggandeng Paula Verhoeven dan Patricia Gouw untuk merepresentasikan tampilan makeup dan fashion di runway Arab Fashion Week 2022/2023.

Arab Fashion Week adalah pekan mode resmi di Dubai dan kawasan Timur Tengah yang diakui sebagai salah satu dari 5 pekan mode terpenting di dunia, termasuk New York, London, Milan, dan Paris Fashion Week. Pekan mode ini dikoordinasikan oleh Dewan Mode Arab dalam kemitraan strategis dengan Dubai Design District yang telah menjadi tuan rumah untuk show designer internasional seperti Jean Paul Gaultier, Iris Van Herpen, Moschino, dan masih banyak lagi.

Arab Fashion Week 2022/2023 memiliki berbagai rangkaian kegiatan, di mana kolaborasi antara Make Over dan Hian Tjen akan masuk ke dalam rangkaian Couture Calendar Arab Fashion Week bersama para designer couture dari berbagai negara termasuk designer dunia Michael Cinco.

Sebelum Arab Fashion Week, Make Over telah mengambil bagian dalam berbagai kegiatan fashion, seperti fashion show dalam negeri dari Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, Plaza Indonesia Fashion Week dan sederet fashion show tunggal dari Desainer terkemuka Indonesia.

Stephanie Lie, Senior Group Head of Masstige and Advanced Beauty mengatakan dalam kolaborasi dengan dengan koleksi terbaru Hian Tjen berjudul “PROVENANCE”, Make Over menghadirkan 4 tampilan makeup bertemakan #StayGorgeousAllWays yang menunjukkan bahwa Make Over mendukung setiap wanita untuk memperlihatkan kecantikan autentik dan ikonik masing-masing melalui kreasi makeup. Selain itu bertujuan untuk mengajak semua wanita untuk berani tampil lebih dengan gaya unik mereka sendiri.

Hian Tjen merupakan Indonesian Couture Fashion Designer terkemuka yang telah bergabung di industri fashion selama lebih dari 14 tahun dan memiliki berbagai klien dengan jangkauan Internasional, terutama dari Timur Tengah dan Dubai. Hian Tjen menjadi satu-satunya brand fashion asal Indonesia yang akan tampil dalam Arab Fashion Week 2022/2023. Hal ini tentu dapat memperkuat posisinya di pasar, memperluas bisnis, serta mendapatkan visibilitas dan membuat brand dapat diakses di seluruh dunia.

Koleksi couture terbaru Hian Tjen “PROVENANCE” yang akan ditampilkan terinspirasi dari esensi Afrika yang menyinari sosok manusia di alam liar Afrika, menuangkan simbol geometris, simbol “adrinka” dan lukisan yang dipamerkan melalui desain kuat, menciptakan keseimbangan dan harmoni. Kualitas desain formal yang dikombinasikan dengan spiritualitas kuat dan semangat ekspresif ini memikat seniman dari awal abad kedua puluh untuk mengeksplorasi dinamika baru dalam seni dan menjadi birthstone abstraksi modern.

Hian Tjen mengatakan bahwa dia terinspirasi dari keindahan pemandangan dan keragaman budaya, sejarah dan tradisi yang unik di berbagai negara di Afrika yang pernah di kunjungi seperti Kenya, Tanzania, Afrika Selatan dan lainnya. "Koleksi "PROVENANCE" ini menuangkan ide dari pengalaman perjalanan yang tidak terlupakan, menghadirkan suatu hasil karya dengan sentuhan kulturisasi yang kuat tetapi dibungkus dengan signature style Hian Tjen yang modern, simple tetapi tetap elegan," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Tempo. "Bersama Make Over kami merepresentasikan keberagaman dan inklusivitas dalam fashion dan kecantikan, menginspirasi semua wanita di dunia untuk melihat semua wanita dengan cara yang sama dan memberikan setiap orang visibilitas yang nyata untuk bergaya dan berekspresi sesuai keinginan mereka masing-masing."

Untuk menyempurnakan koleksi busana yang akan dihadirkan oleh Hian Tjen, Make Over menghadirkan 4 tampilan makeup untuk memperlihatkan kecantikan dari wanita yang tangguh dan autentik. Tampilan makeup pertama adalah Smokey Eyes & Bronzed Complexion, Golden Glam Makeup, Double-Winged Liner with Rosy Cheek dan Accentuated Graphic White Liner dengan Powerstay Matte Powder Foundation, dan Eyeliner Pencil White Techno.

Kolaborasi Make Over dan Hian Tjen di Arab Fashion Week 2022/2023 akan direpresentasikan oleh 4 beauty and fashion icon dengan persona yang berbeda. Selain Paula Verhoeven ‘The Posh Supermodel’, dan Patricia Gouw ‘The Spotlight Creator’ yang akan berjalan di runway, akan ada sosok Indah Nada Puspita ‘The Hijabi Luxury Influencer’ dan Andira Hadley ‘The Passionate Gen-Z Fashion Selebgram’. Mereka akan menunjukkan kecantikan dengan paduan bold, edgy dan glam yang selaras dengan keindahan arsitektur dan kebudayaan Dubai.

“Kami sangat bangga bersama Hian Tjen akan hadir mewakili Indonesia di salah satu panggung mode terbesar di dunia, yaitu Arab Fashion Week 2022/2023. Harapannya, kolaborasi antara Make Over dan Hian Tjen ini dapat menginspirasi para wanita untuk tampil lebih maksimal dengan gaya masing-masing sejalan dengan campaign#StayGorgeousAllWays,” tutup Stephanie Lie.

